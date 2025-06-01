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Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 1 trilyon lirayı aştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 1 trilyon lirayı aştı
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜBİSAD, ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2024 Yılı Pazar Verileri’ni açıkladı.

ÖMER TEMÜR - Rapora göre sektör, TL bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 53 oranında büyüyerek 1 trilyon 203,5 milyar TL’lik hacme ulaştı.  Bilgi teknolojileri yüzde 70 büyüme ile 683,7 milyar TL’ye, iletişim teknolojileri yüzde 36 büyüyerek 520 milyar TL’ye çıktı. Dolar bazında ise bilgi teknolojileri yüzde 23 büyüyerek 20,8 milyar dolara yükselirken, iletişim teknolojileri ise yüzde 1,2 kayıpla 15,9 milyar dolara geriledi.

Türkiye’nin global BİT ihracatı da yüzde 88 artarak 108 milyar TL’ye ulaştı. Toplam ihracat içerisindeki en büyük payı yazılım kategorisi aldı. Yazılım ihracatı yüzde 98 oranında büyüyerek 103,8 milyar TL tutara ulaştı. Sektörün toplam istihdamı da yüzde 5’lik büyümeyle 246 bin kişiye ulaştı. Sektörün yüzde 26’sını kadın çalışanların oluşturduğu görülürken, üniversite mezunu çalışanlar ise yüzde 63’lük bir orana sahip oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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