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Düşük maliyet yüksek etki! PİRANA KİDA göreve hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı PİRANA KİDA, su üstü seyir ve hedef vuruş testlerini başarıyla tamamlayarak operasyonel hale geldi.

Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli atılımları tüm hızıyla devam ediyor.

MKE'nin sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, su üstü seyir testlerinden sonra gerçekleştirilen hedefe çarpma testlerini de başarıyla tamamlayan PİRANA KİDA, göreve hazır hale geldi.

Düşük maliyet yüksek etki! PİRANA KİDA göreve hazır - 1. Resim

TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN DENİZLERDEKİ YENİ SİLAHI

PİRANA, yapılan testlerde 3,5 metrelik hedefe başarılı şekilde hassas vuruş gerçekleştirip, hedefi imha etti.

Yüksek teknolojili harp başlığı ve tapa geliştirme kabiliyetiyle asimetrik harp koşulları düşünülerek tasarlanan PİRANA, sabit kumanda merkezinden gerçek zamanlı veri akışıyla kumanda edilebiliyor.

DENİZLERDE DEVRİM

Yarı otonom olarak da hareket edebilen PİRANA, düşük maliyetle yüksek etki sağlama amacıyla geliştirildi.

Sürü kullanım konseptine uygun hale gelecek olan PİRANA, düşman unsurlarının denizde tespiti sonrası, uzaktan kumandalı ya da otonom ayarda hedefe yönelerek çarpışma anında infilak edecek şekilde programlandı.

Bu özelliği sayesinde düşman gemilerine, limanlara, üs bölgelerine sızarak etkili taarruz kabiliyeti sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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