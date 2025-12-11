Elon Musk ve Tesla, şirketin Optimus robotunu bir sonraki devrim niteliğindeki gelir kaynağı olarak lanse ediyor, ancak son yaşanan birkaç olay, robotun gerçekte ne kadar otonom olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

ABD'nin Miami kentinde Tesla tarafında düzenlenen "Autonomy Visualized (Otonomi Görselleştirildi)" adlı etkinlik sırasında, su şişesi dağıtan insansı robotlardan biri, iki eliyle kafasına doğru yukarı hareketler yaptıktan sonra geriye doğru düştü. Tesla etkinliği ise "Otopilot teknolojisi ve Optimus"u sergilemeyi amaçlıyordu.

ROBOT YERİNE İNSAN MI KULLANDI? Düşmeden önce robotun, masadaki bazı su şişelerini yanlışlıkla devirdiği ve hareketinin bir insan tepkisine benzerliğiyle dikkat çektiği görüldü. Olay sırasında tam olarak ne olduğu bilinmemekle birlikte, robotun hareketi bazı çevrimiçi kullanıcıların, robot kostümü giyen bir insanın bir sanal gerçeklilk başlığını çıkarıyor olabileceği yönünde spekülasyon yapmasına neden oldu.

Ancak, bu durumu açıklamasa da daha önce bu robotlardan bazılarının insanlar tarafından uzaktan kontrol edildiği ortaya çıkmıştı. Los Angeles Times'ın haberine göre, o dönemde bir Optimus robotu durumu kabul ederek, "Bugün bir insan tarafından destekleniyorum; henüz tam otonom değilim" demişti.

MUSK SIKLIKLA İNKAR ETTİ Ancak Musk, robotlarının insanlar tarafından kontrol edilmediğini sıklıkla dile getirdi.

Ekim ayında X'te (eski adıyla Twitter) Optimus'un dövüş sanatları pratiği yaptığını gösteren bir paylaşıma yanıt olarak Musk, robotun hareketlerinin "yapay zeka ise gerçekleştiğini ve operatör kullanılmadığını belirtmişti.

Diğer taraftan Musk, Tesla'nın üçüncü çeyrek kazanç çağrısında, "Optimus, Tron galasında, Jared Leto ile açıkça kung fu yapıyordu. Kimse onu kontrol etmiyordu. İşin komik yanı, pek çok insan yanından geçip onu gerçek bir insan sanıyordu" demişti.

TESLA'NIN YÜZDE 80'İNİNİ TEMSİL EDEBİLİR Optimus robotlarının hala insan yardımına ihtiyaç duyup duymadığı belirsizliğini korusa da, Musk ve Tesla ürüne büyük umutlar bağlamış durumda. Musk, Optimus'u "şimdiye kadarki her türden en büyük ürün" olarak nitelendiriyor. Musk, Optimus'un Tesla'nın toplam değerinin yüzde 80'ini temsil edebileceğini öngörüyor ve şirketin üçüncü çeyrek kazanç çağrısında, CEO, Tesla'nın gelecek yıl yıllık 1 milyon Optimus robot kapasitesine sahip olabilecek bir üretim hattı kurmaya başlayacağını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası