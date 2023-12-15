Epic Games iade ne zaman gelir? Epic Games iade parası gelmedi, iade parası ne zaman gelir?

15 Aralık 2023 15:57 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:59

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Epic Games iade parası ne zaman gelir? Epic Games’te çeşitli sebeplerle iade ettiğiniz oyunun para iadesi hemen gerçekleşmeyebilir. Bunun farklı nedenleri olabilir. Peki, Epic Games’in açıklamalarına göre iade ne zaman gelir? İşte detaylar…

EPİC GAMES İADE NE ZAMAN GELİR?

Epic Games'ten bir satın alımı iade ettiğinizde, para iadeniz genellikle 1-8 iş günü içinde banka hesabınıza yatırılır. Ancak, bazı durumlarda bu süre 2 haftaya kadar uzayabilir.

Para iadenizin ne zaman yatırılacağını tahmin etmek için, iade talebinizi gönderdiğiniz tarihten itibaren 1-8 iş günü bekleyebilirsiniz. Para iadeniz hala hesabınıza yatırılmamışsa, Epic Games destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

İade talebinizi self servis olarak gönderdiyseniz, iadeniz anında onaylanır ve gerisi bankaya kalacaktır. Destek ekibiyle iletişime geçerek iade talebinizi gönderdiyseniz, Epic Games talebinizi inceledikten sonra iadenizi onaylayacaktır.

Para iadeniz, satın alımı yaptığınız ödeme yöntemine göre yatırılacaktır. Örneğin, satın alımı kredi kartıyla yaptıysanız, para iadeniz aynı kredi kartına yatırılacaktır.

Para iadenizin yatırıldığına dair bir e-posta alacaksınız. Bu e-posta, para iadenizin miktarını ve tarihini içerecektir.

EPİC GAMES İADE SÜRESİ

Epic Games iade süresi 14 gündür. Bu süre içinde, satın alımı 2 saatten fazla oynamamış olmanız gerekir. İade talebinizi self servis olarak gönderdiyseniz, iadeniz anında onaylanır ve gerisi bankaya kalacaktır. Destek ekibiyle iletişime geçerek iade talebinizi gönderdiyseniz, Epic Games talebinizi inceledikten sonra iadenizi onaylayacaktır. Para iadeniz genellikle 1-8 iş günü içinde banka hesabınıza yatırılır. Ancak, bazı durumlarda bu süre 2 haftaya kadar uzayabilir.