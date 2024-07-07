Full time çalışma dönemi sona eriyor! Dağdaki çobanı girişimci yaptı

Pandemi sonrası çalışan deneyimine odaklanan firmalar yeni modellere yöneliyor. Türk Telekom iştiraki AssisTT de bu yeni dönemde çalışanlarına Özgür Çalışma modeli, Hibrit Çalışma modeli, Dilediğin Yerden Çalışma modeli ve Girişimci Müşteri Temsilcisi modeliyle ev hanımlarına, öğrencilere hatta dağdaki çobana kadar ayda 35 bin lira kazanma fırsatı sunuyor

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Pandemi ile birlikte iş yapış şekilleri yeniden şekilleniyor. Pandemi sonrası dönemde kimi ülkeler dört günlük çalışmayı konuşurken, firmalar ise çalışanlarına yeni modeller sunuyor. Türk Telekom iştiraki AssisTT de bu yeni dönemde Girişimci Müşteri Temsilcisi modeli ile çalışanlarına, ev hanımlarına, öğrencilere girişimci olma fırsatı sunuyor. AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran çalışanlara, paydaşlara ve müşterilere “en iyi deneyimi yaşatmak” mottosuyla hareket ettiklerini belirterek, bu model ile dağdaki çobanın bile çağrı merkezi hizmeti verebildiğini söyledi. Saran, “21 Müşteri Deneyim Merkezi ve 16 bin çalışan ile 70’ten fazla firmaya hizmet veriyoruz. Ayda 25 milyon çağrı alıyoruz. Çalışan iyi bir deneyim yaşamalı ki onu karşıya hissettirebilmeli. Onun için çalışanlarımıza özel beş farklı model sunuyoruz. İsteyen ofise gelip çalışabiliyor isteyen uzaktan evden çalışabiliyor. Ayrıca part-time çalışmak isteyenlere Özgür Çalışma Modeli sunuyoruz. Ev hanımı ve öğrenciler bu model ile çalışma saatlerini kendileri belirleyerek çalışabiliyor. İş ve evde çalışmak isteyenler için Hibrit Çalışma modeli, seyahat edenler ve gezginler için Dilediğin Yerden Çalışma modeli geliştirdik. Böylece seyahat ederken mesela Antalya’ya tatile gittiniz akşam bilgisayarınızı açıp çağrı merkezi hizmeti verebiliyorsunuz” diye konuştu.

490 KİŞİ KENDİ İŞİNİ KURDU

Saran, Girişimci Müşteri Temsilcisi modeli ile de kendi işini kurmak isteyenlere fırsatlar sunduklarını belirterek “Yıl başından itibaren test çalışmalarına başladık. Dünyada bir ilk. Bu modelde kişiler şahıs şirketi kuruyor ve bizimle sözleşme imzalıyor. Biz AssisTT olarak bu şirketten hizmet alımı yapıyoruz. Yapay zekâ tarafından saat ücretlerinin belirlendiği modelde çalışanlar, aynı zamanda çalışmaları sırasında gerçekleştirdikleri performans, verimlilik gibi bütün değerleri, iş çıktılarını izleyip, kazançlarını görerek kolaylıkla bunları fatura edebiliyorlar. Şu an 490 kişi bu modelle çalışıyor. Eğer bıraksak bine çıkar. Şu an gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

35 BİN LİRA EK KAZANÇ

Girişimci Müşteri Temsilcisi modeli ile başta kendi çalışanları olmak üzere ev hanımı ve öğrencilere ayda ortalama 35 bin lira kazanç imkânı sağladıklarını vurgulayan Saran “Bu modelde çalışan bir kişinin, bu işi kendi işinin dışında ikinci bir iş olarak yapabilmesi de mümkün. Hâlihazırda hem aile işletmesinde çalışıp, hem “Girişimci Müşteri Temsilcisi” olarak çalışan birçok kişi mevcut. Bu modelde çalışmak isteyen 18-29 yaş arasında olan gençler Vergi ve Bağkur teşviki olan “Genç Girişimci İstisnası” programına dâhil olabiliyor. 29 yaş üstü olanlar ise KOSGEB gibi devlet teşviklerinden faydalanabiliyor. Girişimci Müşteri Temsilcisi bir çoban çalışanımız da var. Kendisi Diyarbakırlı. Gündüz çobanlık yapıyor akşam evinde çağrı merkezi hizmeti veriyor. Başvurular için sitemizden ilana çıkıyoruz. Ön görüşme yapıyoruz. Başarılı olanları eğiteme alıp sonra evlerine sistem kuruyoruz. Böylece aylık ek kazanç imkânı sağlıyoruz” dedi.

CEPTEN ÇAĞRI ALACAK

Saran Dönence adını verdikleri yazılımla da 16 bin çalışanın vardiya ve yemek planlamasını yaptıkların, cep telefonu üzerinden çalışanların ruh hâlini ölçtüklerini belirterek, çalışan deneyimini üst seviyeye çıkardıklarını kaydetti. Saran, Dönence üzerinden iPad’lerden çağrı hizmeti verilebildiğini belirterek, 2025 yılında cep telefonu üzerinden de çağrı hizmeti verebileceklerini bildirdi.

ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARINA HAKARET 10 KAT ARTTI

Çağırı merkezi çalışanlarına yapılan hakaretlerin üzüntü verici olduğunu ifadene eden Saran “Otuz yıl önce müşteriden hakaret duyma oranı yüzde 1 iken bugün 10’da bir oranda. 10 kat artış var. Maalesef müşteri, stresini çağrı merkezi çalışanından alıyor. Yüz yüze söyleyemediğini telefonda söyleyebiliyor. Maalesef bunun hiçbir cezası da yok. Bu durumun yasal mevzuata kavuşturulması gerekiyor” dedi.

YAPAY ZEKANIN 250 SANİYESİ 4 DOLAR

Çağrı merkezi sektörünün pandemiden bu yana sürekli büyüdüğüne dikkat çeken Haktan Saran “30 yıldır çağrı merkezi sektöründeyim. Her beş yılda bir ‘Önümüzdeki beş yılda bitecek meslekler’ açıklanır. Her zaman ilk üçte çağrı merkezleri vardır. Yapay zeka çağrı merkezlerini bitirmediği gibi sektör 2020’den bu yana yüzde 40 büyüdü” dedi. Yapay zekâ ile 250 saniyelik bir çağrının maliyetinin 4 dolar olduğunu ifade eden Saran, normal çalışana göre üç kat daha pahalı olduğunu söyledi.

"GÖRÜŞMELERİMİZ KAYIT ALTINDA" DEMİYORLARSA DOLANDIRILIYORSUNUZ

Haktan Saran, sektörün en büyük problemlerinden birinin sahte çağrılar olduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu: Eğer arayan kişi sizin kişisel verilerinizi soruyorsa asla çağrı merkezi değildir. Size spesifik bilginizden herhangi birini söyleyemiyorsa, mesela faturanızdaki tutarı söylemiyorsa arayan kişi dolandırıcıdır. Çağrı merkezi sizi aradığında ilk söylemesi gereken ‘Görüşmelerimiz kayıt altındadır’ ifadesidir. Bu kanuni bir zorunluluktur. Dolandırıcılar bir ön önce sizi dolandırmak istediği için bunu söylemez. Son olarak çağrı gelen numaraya dikkat edin. 444’lü numaralar sadece kurumlara veriliyor, dolandırıcı olamaz.