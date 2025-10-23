General Motors'tan teknoloji atağı! Gemini araçlara entegre edilecek

General Motors, New York'ta düzenlediği GM Forward basın toplantısında; üretim ölçeğinin, yazılım uzmanlığının ve yapay zekanın, otomobili sadece ulaşım aracı olarak değil akıllı bir asistana dönüştürecek teknolojiyi nasıl entegre edeceklerini açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Mary Barra ve diğer üst düzey yöneticiler, şirketin ulaşım alanında yeni bir çağa nasıl evrildiğini göstererek yapay zeka, robotik, enerji ve otonomi alanlarındaki gelişmelerini duyurdu. Araç teknolojilerinde çarpıcı bir dönüşüme hazırlananan General Motors (GM), Şirket, 2026'dan itibaren araçlarına Google’ın konuşma destekli yapay zekâ asistanı Gemini’yi entegre edecek. Hemen akabinde 2028’de sürücülere ellerini direksiyondan çekip gözlerini yoldan ayırma imkânı tanıyan devrim niteliğinde bir sürücü destek sistemi sunacak. General Motors

"ARAÇLARI AKILLI ASİSTANLARA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

CNBCe haberine göre; GM CEO’su Mary Barra ve üst düzey yöneticiler, Manhattan’da düzenlenen “GM Forward” etkinliğinde bu büyük adımları duyurdu. Barra, “Araçlarımızı ulaşım aracı olmaktan çıkarıp sizin ihtiyaçlarınızı anlayan ve karşılayan akıllı asistanlara dönüştürüyoruz” dedi.

Google’ın yapay zekâsı Gemini sayesinde sürücüler, araçlarıyla sanki gerçek bir yol arkadaşıyla konuşuyormuş gibi iletişim kurabilecek. GM Ürün Sorumlusu Sterling Anderson, “Amacımız, siz daha konuşmaya başlamadan ihtiyaçlarınızı bilen araçlar geliştirmek” ifadelerini kullandı.

ELLER SERBEST, GÖZLER KAPALI SÜRÜŞ

GM’nin en iddialı projesi ise 2028’de piyasaya sürülecek yeni sürücü destek sistemi. Bu teknoloji, eller serbest, gözler kapalı sürüş deneyimi sunacak. Cadillac Escalade IQ EV modeliyle başlayacak sistem, gelişmiş lidar teknolojisi sayesinde aracı çevresiyle kusursuz bir şekilde algılayacak.

Anderson, “Otonom sürüşle yollar daha güvenli olacak, sürücüler ise en kıymetli varlıkları olan zamanlarına kavuşacak” dedi. Şirket, bu yeniliği diğer modellere de hızla yaymayı planlıyor.

"KENDİ YAPAY ZEKAMIZI GELİŞTİRİYORUZ"

GM, Google teknolojisinin yanı sıra kendi yapay zekâ sistemini de geliştiriyor. Yazılım ve Servis Mühendisliği Başkan Yardımcısı David Richardson, “Her araç için özel yapay zekâ geliştiriyoruz. Bu asistan, ihtiyaçlarınızı önceden tahmin edip yolculuğunuzu kişiselleştirecek” diye konuştu.

"YAZILIMDAN 2 MİLYAR DOLAR KAR ELDE ETTİK"

Şirket, 2028’de Escalade IQ ile başlayacak yeni merkezi bilgi işlem platformunu hayata geçirecek. Ayrıca elektrikli araç şarjı ve ev enerji sistemlerinde faaliyet gösteren GM Energy’yi büyütüyor. 2026’dan itibaren sunulacak “Enerji Ev Sistemi” kiralama modeliyle elektrikli araç sahiplerine daha uygun çözümler sunulacak.

GM, 2024’ün üçüncü çeyreğinde yazılım hizmetlerinden 2 milyar dolar gelir elde etti. Toplam gelir ise geçen yıl %9,1 artışla 187,4 milyar dolara çıktı. GM Başkanı Mark Reuss, “Gelir hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Yeni teknolojilerle büyümemizi hızlandıracağız” dedi.

CEO Barra ise, “Bu gelişmeler, markamızın tarihine güç katıyor ve ulaşımın geleceğini şekillendiriyor” açıklamasını yaptı.