Hesap bilgilerinizi paylaşmanın ağır bedeli: Dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya kalabilirsiniz!

Son dönemde, özellikle sosyal medya ve internet bankacılığı üzerinden artan dolandırıcılık vakaları, vatandaşları hesap bilgilerini koruma konusunda daha bilinçli olmaya zorluyor. Birçok kişi, çeşitli sebeplerle banka hesap bilgilerini ya da diğer finansal bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşıyor; ancak bu davranış, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında ağır cezalara yol açabilir.

Avukat Ferhat Küle Uyarıyor: "Hesap Bilgilerinizi Paylaşmak Dolandırıcılık Suçuna Ortak Olmak Anlamına Gelebilir!"

Avukat Ferhat Küle, vatandaşları bu konuda ciddi şekilde uyarıyor: "Kendi adınıza kayıtlı hesaplarınızı başkasına vermek ya da kullandırmak, sizi TCK'nın 157. ve 158. maddelerinde düzenlenen 'dolandırıcılık' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından sorumlu hale getirebilir. Bu suçlar, mağdurların zarara uğratılması ve failin haksız kazanç elde etmesi durumunda ağır cezalara neden olur. Dolandırıcılık suçu, basit dolandırıcılıkta 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılırken, nitelikli dolandırıcılıkta ceza 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve daha ağır para cezası olarak uygulanır."

HESAP BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMANIN HUKUKİ SONUÇLARI

Türk Ceza Kanunu'na göre, dolandırıcılık suçunun gerçekleşmesi için hileli davranışlarla bir kişinin veya kurumun malvarlığında zarar meydana gelmesi gerekmektedir. Ancak, TCK 158. maddede sayılan nitelikli haller, bu suçu daha da ağırlaştırmaktadır. Örneğin, kamu kurumlarının araç olarak kullanılması, bilişim sistemlerinin kullanılması veya suistimal edilmesi gibi durumlar cezanın artmasına neden olabilir.

Avukat Ferhat Küle, bu konuda şu uyarılarda bulunuyor: "Hesap bilgilerinizi paylaşmanız durumunda, bu bilgiler kötü niyetli kişiler tarafından dolandırıcılık amacıyla kullanılabilir. Böyle bir durumda, siz farkında olmadan bu suça iştirak etmiş sayılabilirsiniz. Bu durum, dolandırıcılık suçuna azmettirme ya da yardım etme gibi hukuki sorumluluklar doğurabilir."

YARGITAY İÇTİHATLARI: HESAP PAYLAŞMANIN CEZAİ SORUMLULUĞU

Yargıtay'ın bu konuda verdiği içtihat kararları, hesap bilgilerini paylaşan kişilerin de dolandırıcılık suçundan sorumlu tutulabileceğini ortaya koyuyor. Örneğin, Yargıtay 15. Ceza Dairesi'nin 2019/1034 E. ve 2020/3425 K. sayılı kararında, bir kişinin banka hesaplarını bir başkasına kullandırdığı ve bu hesap üzerinden yapılan işlemler sonucu dolandırıcılık suçu işlendiği sabit görülmüştür. Mahkeme, hesap sahibinin, suçu işleyen kişiye yardım ettiğini ve dolaylı olarak suça iştirak ettiğini belirterek, hesap sahibine de ceza verilmesine hükmetmiştir.

SONUÇ: HESAP BİLGİLERİNİZİ KORUYUN, HUKUKİ SORUNLARLA KARŞILAŞMAYIN

Avukat Ferhat Küle, vatandaşların bu tür hukuki süreçlerle karşı karşıya kalmamaları için hesap bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları gerektiğini vurguluyor. "Hesap bilgilerinizi paylaşmanız, dolandırıcılık suçuna ortak olmanıza ve adınızın bu tür davalarda geçmesine neden olabilir. Yargıtay içtihatları ve TCK maddeleri dikkate alındığında, bu tür durumlar ağır cezalara neden olabilmektedir. Vatandaşlarımızın hesap bilgilerini korumaları ve olası risklere karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır."

Hukuki süreçlerde mağduriyet yaşamamak için, hesap bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın ve güvenlik önlemlerini ihmal etmeyin. Aksi takdirde, istemeden de olsa ağır cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

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