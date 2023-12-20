İngiliz hakimlerden yapay zekaya tokat! Patentleri kabul edilmeyecek

20 Aralık 2023 17:10 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 17:15

ABD'li Stephen Thaler'in DABUS adlı yapay zeka sistemi tarafından tasarlanan buluşlar için İngiltere'de yaptığı iki patent başvurusu, İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından "kaşifin bir makine değil, bir insan veya şirket olması gerektiği" belirtilerek reddedilmişti. Bunun ardından Thaler, İngiltere Yüksek Mahkemesine başvurdu.

Bugün mahkemenin kararını açıklayan yargıç David Kitchin, oy birliğiyle Ofis'in patent yasalarını doğru uyguladığı kararına vardıklarını belirtti.

Kitchin, yapay zekanın İngiltere patent yasaları uyarınca kaşif olarak kabul edilemeyeceğine ve herhangi bir buluşun patentini alamayacağını vurgulayarak, yasaya göre "bir kaşifin gerçek kişi olması gerektiğini" ifade etti.

Thaler, yapay zeka sistemlerinin de teknolojik keşiflerin patentini tıpkı insanlar ve firmalar gibi alabileceğini savunuyordu.

Thaler, bu yılın başlarında ABD'de de benzer bir davayı kaybetmişti.

YAPAY ZEKA KENDİ YAPAY ZEKASINI YAPTI

Öte yandan, dün teknoloji gündemi yeni bir yapay zeka gelişmesiyle sarsıldı. Yeni bir çalışmada da bir grup araştırmacı, yapay zekayla ilgili oldukça dikkat çeken bir deney yaptıklarını açıkladı. Araştırmacılara göre, yapay zeka algoritmaları artık insan yardımı olmadan daha küçük yapay zeka sistemleri üretebilecek. Bunun ilk örneğini verdiklerini belirten araştırmacılar, yapay zeka üreten yapay zeka algoritmasının türünün ilk örneği olduğunu söylüyor.