Epoch AI ve Ipsos ortaklığında yapılan yeni bir araştırma, yapay zekanın ABD’de iş hayatını hızla değiştirdiğini ve çalışanların görevlerinin bir kısmını devraldığını ortaya koyuyor. Ankete göre tam zamanlı çalışanların yaklaşık yüzde 20’si, işlerinde yaptıkları bazı görevlerin artık yapay zeka sistemleri tarafından gerçekleştirildiğini, %15’i bu teknoloji sayesinde daha önce kapasitelerini aşan yeni görevleri üstlenebildiklerini ifade ediyor.

Yapay zeka, modern iş dünyasında bir yardımcı araç olmanın ötesine geçerek çalışma biçimlerini kökten değiştirmeye başladı. Mart ayı başında 2.000 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen Epoch AI ve Ipsos anketi, teknolojinin iş yerlerindeki otomasyon ve verimlilik üzerindeki çift yönlü etkisini gözler önüne seriyor. Araştırma bulguları, çalışanların rutinlerini bu yeni teknolojiye göre hızla adapte ettiğini gösteriyor.

İş dünyasında büyük dönüşüm: Yapay zeka görevleri birer birer devralıyor

Yapay zeka kullananların yaklaşık yarısı bu teknolojiyi haftada birkaç gün kullanırken, çoğunluk yalnızca kısa ve basit işler için tercih ediyor. En çok kullanılan yapay zeka aracı ChatGPT olurken, Google Gemini ve Microsoft Copilot da öne çıkan diğer platformlar arasında yer alıyor. Ayrıca birçok çalışanın, iş yerinin sağladığı araçlar yerine kendi kişisel hesaplarıyla yapay zeka kullanması dikkat çekiyor.

Kullanıcı adına bağımsız karar verebilen "ajan" sistemler de yükselişte. Amerikalıların yaklaşık %8’i son bir hafta içinde bu tür ileri seviye teknolojilerle etkileşim kurduğunu belirtiyor.

'GERÇEK ZAMANLI DÖNÜŞÜME' İŞARET EDİYOR

Uzmanlar, elde edilen bu verilerin iş gücü piyasasında "gerçek zamanlı" bir dönüşüme işaret ettiğini vurguluyor. Goldman Sachs'ın aylık binlerce işin otomasyon nedeniyle ortadan kalktığına dair verileriyle birleştiğinde, tablo daha kritik bir hal alıyor. Hem otomasyonun oluşturduğu riskler hem de verimlilik artışının getirdiği fırsatlar, politika yapıcıların bu süreci yönetmek adına acil stratejiler geliştirmesi gerektiğini gösteriyor.

