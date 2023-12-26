Roma'da gizemli keşif! Tam 2 bin yıllık, boydan boya deniz kabukları ve mercanlarla kaplı

26 Aralık 2023 12:00 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:02

Roma'da kazı çalışması yapan arkeologlar, parlak renkli duvar mozaiğiyle süslenmiş süslü bir ziyafet salonunu ortaya çıkardı. Çarpıcı oda, şehrin Palatine Tepesi'nde yaklaşık 2 bin 300 yıl önce inşa edilmiş bir aristokrat evinin parçasıydı.

Lüks mesken, Roma Kolezyumunun yakınında, arkeologların 2018'den bu yana kazı çalışması yaptığı Roma Forumu'nun biraz ötesinde keşfedildi. Bu nokta, geleneksel olarak Roma'nın kalbi olarak kabul edilen ve büyük tapınaklar ve hükümet binalarının sıralandığı antik bir pazardır.

Arkeologlar evin, savaşta birliklere liderlik etmiş olabilecek Romalı bir senatörün aristokrat ailesine ait olduğunu düşünüyor.

DENİZ KABUKLARI VE MERCANLARDAN MOZAİK YAPMIŞLAR

Bilim insanları, mozaikte deniz kabuğu parçaları, Mısır mavisi pigmentli taşlar, cam parçaları ve renkli mermer pullar ve diğer taşlarla "rustico" (rustik veya kırsal) olarak bilinen bir tarzda tasvir edilen karmaşık görsellerin yer aldığını söylüyor.

Roma'daki Kolezyum Arkeoloji Parkı'nın yöneticisi Alfonsina Russo, buluntuyu anlatan bir videoda "(Mozaik) gerçekten olağanüstü. Bu, Roma tarihi açısından büyük önem taşıyan Palatine bölgesi hakkında giderek daha fazla şey öğrenmemiz için bize ilham veren yeni bir şey." dedi.

Russo, ilk Roma imparatoru Augustus'un arkadaşı ve damadı olan Marcus Vipsanius Agrippa tarafından Horrea Agrippiana'nın ünlü tahıl depolarının inşa edildiği bölgede 5 yıllık bir kazı sırasında ziyafet salonu ve mozaiğin ortaya çıkarıldığını kaydetti. Bu arada, Augustus'un kendisi ve daha sonraki bazı imparatorların da Palatine'de büyük evleri vardı; İngilizce'deki "saray" yani "palace" kelimesinin kökeni Palatine'den gelir.

ROMA'DA BÜYÜK ZİYAFET SALONU

Agrippa, şehrin aedili'si (Roma İmparatorluğunda devlet binalarının yapılması ve halk festivallerinin düzenlenmesiyle ilgili ödeneklerden sorumlu kişi) seçildiğinde M.Ö. 33'te depoları yaptırmaya başladı. Ancak arkeologlar, Latince "domus" (eski Roma'da özel konutların adı) olarak adlandırılan evin, Palatine Tepesi'nin kuzeybatı kısmının senatör ailelerin konutları için kullanıldığı Roma'nın Geç Cumhuriyet döneminden yaklaşık 100 yıl öncesine ait olduğunu düşünüyor. Palatine, antik Roma'nın "yedi tepesinden" biriydi. Diğerleri Aventine, Capitoline, Caelian, Esquiline, Viminal ve Quirinal'di.

Ziyafet salonu "specus aestivus" yani mağara benzeri bir odaydı. Oda, sıcak yaz aylarında insanlar serinlemek için kullanmıştı ve çeşmeye su taşıyan kurşun borularla donatılmıştı.

Mozaik ise uç duvarı kaplamaktadır. 4,8 metrede uzunluğa sahiptir ve asmalar, nilüfer yaprakları, silahlar, trompetler, pastoral sahneler, kıyı manzaraları ve gemi tasvirleriyle süslenmiştir. Tasvirlerin bazıları, muhtemelen bir senatör olan, hem politikacı hem de askeri komutan olan domus sahibinin karada ve denizde kazandığı çifte zaferi ima ediyor olabilir.

ANTİK EVİN TARİHİ BELİRLENDİ

Domusun bazı duvarları ilk olarak 2018'de bulundu. Arkeologlar son olarak, manzaralar, figürler ve dekoratif mimari unsurlarla boyanmış, beyaz sıvayla kaplı bitişik bir oda daha buldu. Domus, muhtemelen merkezi bir atriyum veya bahçenin etrafındaki teraslarda, birkaç kata yayılmıştı; en eskisi MÖ 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen en az üç aşamada inşa edildiği anlaşılıyor. Sonuncusunun ise M.Ö. 1. yüzyılın sonundan kalma olduğu belirlendi.

Russo, domusun en erken evresinin Roma Cumhuriyeti'nin aristokrat gruplar arasında şiddetli bir siyasi mücadeleye maruz kaldığı bir döneme ait olduğunu ekledi.