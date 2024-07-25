Rusya ile Çin "Ay'da istasyon" kuracak! Projenin ayrıntıları belli oldu

5 Mart'ta açıklama yapan Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, iki ülkenin 2033-2035 yıllarında Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planladığını söylemişti.

Rusya ile Çin, Ay'da bilimsel araştırmalara yönelik istasyon kurulması için uzayda 5 ortak görev gerçekleştirmeyi planlıyor. Ülkeler arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma, Rusya'da resmi kararların duyurulduğu internet sitesinde yayımlandı.

İSTASYON 3 ETAPTA KURULACAK

İki ülkenin ortaklaşa kurmayı planladığı Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) projesine yönelik bilgilerin yer aldığı anlaşmada, istasyonun 3 etapta kurulacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, ilk etapta Ay'ın keşfine yönelik araştırmalar yapılacak, ikinci etapta iki ülke Ay'da ve uzayda ortak çalışmalar gerçekleştirecek, üçüncü etapta da tamamlanmış istasyona insan gönderilecek.

Diğer ülkelerin de projeye katılımının destekleneceği belirtilen anlaşma kapsamında, Rusya ve Çin'in uzayda 5 ortak görev gerçekleştirmesi planlanıyor.