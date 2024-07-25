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Rusya ile Çin "Ay'da istasyon" kuracak! Projenin ayrıntıları belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya ile Çin &quot;Ay&#039;da istasyon&quot; kuracak! Projenin ayrıntıları belli oldu

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ay'da bilimsel araştırmalara yönelik istasyon kurmayı planlayan Rusya ile Çin, uzayda 5 ortak görev gerçekleştirmeyi planlıyor. Detaylar belli oldu.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak istasyon kurulması konusunda 2021 yılında mutabakat zaptı imzalamıştı.

5 Mart'ta açıklama yapan Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, iki ülkenin 2033-2035 yıllarında Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planladığını söylemişti.

Rusya ile Çin, Ay'da bilimsel araştırmalara yönelik istasyon kurulması için uzayda 5 ortak görev gerçekleştirmeyi planlıyor. Ülkeler arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma, Rusya'da resmi kararların duyurulduğu internet sitesinde yayımlandı.

İSTASYON 3 ETAPTA KURULACAK

İki ülkenin ortaklaşa kurmayı planladığı Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) projesine yönelik bilgilerin yer aldığı anlaşmada, istasyonun 3 etapta kurulacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, ilk etapta Ay'ın keşfine yönelik araştırmalar yapılacak, ikinci etapta iki ülke Ay'da ve uzayda ortak çalışmalar gerçekleştirecek, üçüncü etapta da tamamlanmış istasyona insan gönderilecek.

Diğer ülkelerin de projeye katılımının destekleneceği belirtilen anlaşma kapsamında, Rusya ve Çin'in uzayda 5 ortak görev gerçekleştirmesi planlanıyor.

 

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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