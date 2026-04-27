Samsung’un Nisan 2026 güvenlik güncellemesi, beklenenin aksine bazı kullanıcılar için ciddi sorunlara yol açtı. Özellikle Galaxy S25 ve Galaxy S24 serisi cihaz sahipleri, güncellemenin ardından pil tüketimi, ısınma ve şarjda belirgin problemler yaşadıklarını bildiriyor.

Samsung, nisan ayında güvenlik açıklarını kapatmayı hedefleyen bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin ardından bazı kullanıcıların şikayetlerinde ciddi artışlar yaşandı. İlk olarak Güney Kore’de ortaya çıkan şikâyetler, güncellemenin küresel olarak dağıtılmasıyla birlikte kısa sürede diğer ülkelere de yayıldı. Türkiye dahil birçok pazarda kullanıcılar, cihazlarının normalden çok daha hızlı şekilde şarj tükettiğini ve günlük kullanım süresinin ciddi şekilde düştüğünü ifade ediyor.

YAŞANAN SORUNLAR NELER?

Kullanıcı verilerine göre, daha önce bir günü rahatlıkla çıkarabilen telefonların, birkaç saat içinde yüzde 100’den sıfıra düşebildiği belirtiliyor. Ayrıca cihazların yoğun kullanım olmadan bile ısınması ve yavaş şarj olması diğer problemler arasında.

SORUNUN KAYNAĞI NE?

Sorunun kaynağı henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak teknoloji topluluklarında yapılan analizler, arka planda çalışan bazı sistem servislerine işaret ediyor. Özellikle Samsung’un güvenlik altyapısının bir parçası olan Knox Matrix ve sistem servislerinin, güncelleme sonrası normalden fazla enerji tükettiği öne sürülüyor. Bu durumun işlemciye ek yük bindirerek hem pil tüketimini artırdığı hem de cihaz sıcaklığını yükselttiği düşünülüyor.

SORUNUN BİR ÇÖZÜMÜ VAR MI?

Kullanıcılar sorunu çözmek için çeşitli yöntemler denese de sonuçlar tutarsız. Güvenli moda geçmek, önbellek temizlemek veya pil tasarruf modunu aktif etmek bazı cihazlarda geçici iyileşme sağlarken, birçok kullanıcıda problemin devam ettiği belirtiliyor.

SAMSUNG’DAN YENİ GÜNCELLEME BEKLENİYOR

Samsung cephesinden ise şu ana kadar resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak yaşanan sorunların yaygınlığı göz önüne alındığında, şirketin kısa süre içinde bir düzeltme güncellemesi yayınlaması bekleniyor.

