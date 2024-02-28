Tehlikeyi göze alan 20 bin lira kazanıyor! Sadece ses kaydedip atmak yeterli

Yapay zeka teknolojisi ile birlikte para kazanmanın yeni yolları ortaya çıktı. Sesini yapay zeka şirketlerine satanlar kolay yoldan para kazanmanın keyfini çıkarıyor. Tehlikeyi göze alanlar 20 bin liraya kadar kazanç sağlarken, bu kazancı elde etmek için sadece sesi kaydedip internete yüklemek yeterli oluyor.

Yapay zeka adeta ses sanatçılarının ekmeğine göz dikti. Sesle para kazanmak için eğitim almaya ya da sanatçı olmaya gerek kalmadı. Sesinin yapay zeka şirketleri tarafından kullanılmasını isteyenler internete yükleme yapıyor, kolay yoldan para kazanmanın keyfini çıkarıyor.

Yapay zeka şirketleri, artık hem ünlülerden hem de para kazanmak isteyenlerden ses satın alıyor. Beğenilen seslerin satın alınması halinde bu sesler reklam, eğitim videoları, bankacılık gibi ortamlarda sesli cevap sistemlerinde kullanılıyor. Fiyat ise kişinin ses tonuna göre değişiklik gösteriyor.

20 BİN LİRA KAZANAN DA VAR

Kanal D Haber'e konuşan Dijital İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "500 lira kazanan da var, 1000 lira kazanan da var. Çok dikkat çekici seslerin 10 bin lira, 20 bin lira kazandığını da görüyoruz" diyerek kazanılan miktarları açıkladı.

Sesini satmak isteyenlerin öncelikle siteye üye olması, ardından sesini yüklemesi gerekiyor. Ancak yüklenen her ses kabul edilmiyor. Çünkü yüklenen seslerin satılabilmesi için karakteristik bir sese sahip olması gerekiyor.

'SES DOLANDIRICILIĞI'NA DİKKAT!

Uzmanlar ise sesi satmanın, o sesin dolandırıcıların eline geçmesi halinde tehlikeli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Kırık da "Gelecek yıllarda ses dolandırıcılığı ve bununla birlikte derin sahtecilikte kullanılabilir" diyerek bu tehlikeye dikkat çekti.

VATANDAŞLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sesini satmak istemediğini belirten vatandaşlardan "Ne kadar verirlerse versinler satmazdım" şeklinde yorumlar gelirken, sesini satmaya sıcak bakanlar da var. Onlar ise "Satarım, benim için hiç sorun olmaz. Ünlü olmayan bir insanın sesini satması bence sorun teşkil etmez" diyorlar.