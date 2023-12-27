Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Tesla robotu mühendise saldırdı, metal pençelerini sapladı! Fabrika kan gölüne döndü

    Tesla fabrikasında bir robotun, mühendise saldırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Robotlarla insanların karşılaşması birçok kişinin korkulu rüyasıyken, fabrikadaki bu korkunç olayın meydana çıkması bilim kurgu filmlerindeki senaryoları hatırlattı. Terminatör filmi gerçek mi oluyor?

    Tesla robotu mühendise saldırdı, metal pençelerini sapladı! Fabrika kan gölüne döndü
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Otomobil devi Tesla'ya ait ABD, Teksas'taki fabrikada iki yıl önce gerçekleşen korkunç kazanın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. DailyMail'in haberine göre, görgü tanıkları, Tesla'nın robotunun bir mühendise saldırdığını anlattı. Robotun metal pençelerini mühendise taktığını söyleyen tanıklar, olayın hemen ardından çalışanların acil kapatma butonuna bastıklarını ve o esnada ortalığın kan gölüne döndüğünü belirtti.

    Robotun görevinin ise yeni dökülmüş alüminyum araba parçalarını yakalayıp taşımak olduğu ortaya çıktı. Ancak robot, fabrikadaki iki kullanım dışı robotun yazılımını tasarlayan mühendisi yakalayarak kaçmasına izin vermedi.

    Görgü tanıkları, robotun metal pençelerini mühendisin kollarına ve sırtına sapladığını açıkladı. Bir çalışan, robotu durdurmak için acil kapatma butonuna bastı. Daha sonra robot, alüminyum parçaların toplandığı bir oluktan aşağıya atladı ve arkasında uzun bir kan izi bıraktı.

    Mühendis ise kolundan ciddi şekilde yaralandı.

    2021'de gerçekleşen kazanın ayrıntıları eyalete sunulan rapor sayesinde gün yüzüne çıktı. 

    tesla optimus

    AVUKAT, FABRİKADA YARALANMA SAYISININ EKSİK RAPORLANDIĞINI AÇIKLADI 

    Tesla'nın Teksas'ta bulunan Giga Factory'sindeki (büyük fabrika) sözleşmeli işçileri temsil eden bir avukat, önemli açıklamalarda bulundu. Avukat, işçilerle yaptığı görüşmeler neticesinde, fabrikada gerçekleşen yaralanma olaylarının sayısının eksik rapor edildiğini tespit etti. 

    Giga Texas'ta o kadar çok kaza yaşanıyor ki, hem toplam kazalarda hem de izin gerektirecek kadar ciddi kazalarda diğer tüm otomobil fabrikalarını geçtiği bildiriliyor. 2022'de neredeyse her 21 işçiden birinin iş sırasında yaralandığı ortaya çıktı. Sektördeki ortalama oran ise her 30 işçiden birinin yaralandığını gösteriyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RobotTesla
    Haberler > Teknoloji > Tesla robotu mühendise saldırdı, metal pençelerini sapladı! Fabrika kan gölüne döndü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    ASELSAN'ın kuantum çalışmalarında ilk ürünler ortaya çıktı - TeknolojiASELSAN'ın kuantum çalışmalarında ilk ürünler ortaya çıktıChatGPT'nin paralı özellikleri yeni uygulamada bedava - TeknolojiChatGPT'nin paralı özellikleri yeni uygulamada bedavaMars aracı, suyun kanıtlarını buldu - TeknolojiMars aracı, suyun kanıtlarını bulduPara ödemeyene reklam işkencesi - TeknolojiPara ödemeyene reklam işkencesiYapay zeka bir kere daha insanları alt etti - TeknolojiYapay zeka bir kere daha insanları alt ettiSLIM, Ay yörüngesine girdi, ilk adım merakla bekleniyor - TeknolojiSLIM, Ay yörüngesine girdi, ilk adım merakla bekleniyorBiden yönetiminden Apple'a kötü haber - TeknolojiBiden yönetiminden Apple'a kötü haber
    Sonraki Haber Yükleniyor...