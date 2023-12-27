Tesla robotu mühendise saldırdı, metal pençelerini sapladı! Fabrika kan gölüne döndü

27 Aralık 2023 12:46 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:57

Otomobil devi Tesla'ya ait ABD, Teksas'taki fabrikada iki yıl önce gerçekleşen korkunç kazanın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. DailyMail'in haberine göre, görgü tanıkları, Tesla'nın robotunun bir mühendise saldırdığını anlattı. Robotun metal pençelerini mühendise taktığını söyleyen tanıklar, olayın hemen ardından çalışanların acil kapatma butonuna bastıklarını ve o esnada ortalığın kan gölüne döndüğünü belirtti.

Robotun görevinin ise yeni dökülmüş alüminyum araba parçalarını yakalayıp taşımak olduğu ortaya çıktı. Ancak robot, fabrikadaki iki kullanım dışı robotun yazılımını tasarlayan mühendisi yakalayarak kaçmasına izin vermedi.

Görgü tanıkları, robotun metal pençelerini mühendisin kollarına ve sırtına sapladığını açıkladı. Bir çalışan, robotu durdurmak için acil kapatma butonuna bastı. Daha sonra robot, alüminyum parçaların toplandığı bir oluktan aşağıya atladı ve arkasında uzun bir kan izi bıraktı.

Mühendis ise kolundan ciddi şekilde yaralandı.

2021'de gerçekleşen kazanın ayrıntıları eyalete sunulan rapor sayesinde gün yüzüne çıktı.

AVUKAT, FABRİKADA YARALANMA SAYISININ EKSİK RAPORLANDIĞINI AÇIKLADI

Tesla'nın Teksas'ta bulunan Giga Factory'sindeki (büyük fabrika) sözleşmeli işçileri temsil eden bir avukat, önemli açıklamalarda bulundu. Avukat, işçilerle yaptığı görüşmeler neticesinde, fabrikada gerçekleşen yaralanma olaylarının sayısının eksik rapor edildiğini tespit etti.

Giga Texas'ta o kadar çok kaza yaşanıyor ki, hem toplam kazalarda hem de izin gerektirecek kadar ciddi kazalarda diğer tüm otomobil fabrikalarını geçtiği bildiriliyor. 2022'de neredeyse her 21 işçiden birinin iş sırasında yaralandığı ortaya çıktı. Sektördeki ortalama oran ise her 30 işçiden birinin yaralandığını gösteriyor.