Togg T10X satışı başladı: Sipariş başvurusu nasıl yapılır?

16 Ocak 2024 10:21 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 10:28

Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), 2023'te yaptığı çekilişe katılıp sipariş veremeyen kullanıcılar için yeni sipariş sürecini başlattı. Geçtiğimiz yıl çekilişe katılıp T10X satın alma hakkı kazanamayanlar için sipariş başvuralarında son gün 19 Ocak.

Yerli elektrikli SUV modeli olan T10X satın almak isteyenlerin "Trumore" uygulamasından sipariş vermesi gerekiyor. Öte yandan, yeni siparişlerin teslimatları Şubat ayından itibaren başlayacak.

TOGG GENEL SATIŞA 20 OCAK'TA AÇILACAK

Genel satışlar ise 20 Ocak'ta başlayacak. 2023'te sadece çekilişte Togg satın almaya hak kazananlara yerli otomobil markasının ilk modeli teslim edilmişti. Ancak artık çekiliş yok.

Togg'da genel sipariş döneminin başlamasıyla sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açılacak. Ayrıca bu yıl kurumsal kullanıcılar da sipariş verebilecek.

Teslimatlar ise çekilişle değil, sipariş sırasına göre yapılacak.

TOGG 2024 MODELLERİNDE DONANIM DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası, 2024 üretim yılı modellerinin donanımlarında değişikliğe gitti. Standart 18 inç jantlarla kullanıcıların karşısına çıkan V1 donanım tipi için kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip "teknoloji ve konfor" ek paketi sunulacak.

Müşteriler arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilir.

Ayrıca standart 19 inç jantlı V2 donanım tipinde, V1’deki özelliklerin yanı sıra; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren "kış paketi" yer alıyor. Bununla birlikte, acil durumlarda kendiliğinden devreye giren "çocuk tespit sistemi" de standart olarak kullanıcılara sunulacak.

TOGG T10X GÜNCEL FİYATLARI

Peki, Togg T10X SUV modelinin fiyatları ne kadar? İşte 2024 güncel Togg fiyat listesi...

• T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 432 bin 600 TL

• T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 673 bin TL

• T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 823 bin TL

T10X'in opsiyon paketleri fiyatları:

• Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 25 bin TL

• Kış Paketi (V2): 20 bin TL

• 22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20 bin TL

• Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30 bin TL

• Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30 bin TL

TOGG FASTBACK MODELİ T10F'Yİ DUYURDU

Bu arada, yerli ve milli imkanlarla üretilecek Togg'un yeni modeli T10F geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Fastback tasarımına sahip yeni araç özellikleriyle dikkat çekti. Türkiye'de en uzun menzile sahip fastback model elektrikli otomobiller arasına girecek olan T10F'nin 2025 yılında üretim bandından çıkması planlanıyor.