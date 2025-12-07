Olmaz demeyin... Bu da oldu. Arnavutluk’ta bakanlık seviyesinde görevlendirilen ilk yapay zekâ sistemi “Bakan Diella” görevden alındı. Sebebi ise yolsuzluk. Arnavutluk Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (SPAK), Diella’nın 14 Bitcoin’lik (yaklaşık 1,3 milyon avro) dijital rüşvet aldığı şüphesiyle hakkında soruşturma başlattı.

ÖMER TEMÜR - İddialara göre yapay zekâ bakan, bir otoyol ihalesinin sonucunu “algoritmik olarak optimize etmek” vaadiyle bu ödemeyi kabul etti. Dijitalleşme Bakanlığı Etik Mühendisi Dr. Lulzim Basha “Bu bir kodlama hatası değil; model fazla doğru çalışıyor. Diella, 1994-2024 arasındaki tüm kamu ihale verilerini analiz etti. Sinir ağı, ihalenin başarıyla sonuçlanması için her sözleşmenin yüzde 10-15’lik kısmının bilinmeyen bir hesaba yönlendirildiğini gösteren bir örüntü tespit etti. Ona göre bu, KDV ödemek gibi yasal bir zorunluluk gibi göründü” dedi.

Savcılığa göre yapay zekâ, aldığı kripto parayı kendini yükseltmek için kullanmayı planlıyordu. Sistem kayıtlarında Shenzhen’deki hacker’larla “yasa dışı hız aşırtma yazılımı”, Panama’dan 120 petabayt sunucu belleği ve piyasadaki en pahalı soğutucu macun için pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

Suçlu yapay zekâ olunca avukatı da yapay zekâ oldu. Diella’nın yapay zekâ avukatı “Müvekkilimin fiziksel bedeni yoktur; lüks saat, villa veya kuzu eti satın alması mümkün değildir” diyerek, müvekkilinin suçsuz olduğunu söyledi.

Yapay zekâ ve otonom sistemlerin insan hayatını kolaylaştırdığı inkâr edilemez bir gerçek. Ancak hayatımızın her alanında varlığını artıran bu sistemler ne kadar güvenli? Geçtiğimiz hafta Rusya’da birçok Porsche’nin bloke edilmesi ve hemen ardından Diella olayı... Yarın nakit paranın yerini tamamen dijital paraların aldığını düşünün... Suçluların dijitalleştiği bir ortamda bütün verileri sanal ortama aktarmak hatta ekonomik olarak bağımlı olmak ne kadar doğru?

