Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırsalda başlatılan sanayi yatırımları da son dönemde öne çıkmaya başladı. Cengiz Holding tarafından Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 1,2 milyar dolarlık yatırımla kurulan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, kalkınma yoluyla tersine göçün simgesi oldu. Bin 500 kişiye doğrudan, 25 bin kişiye ise dolaylı yoldan istihdam sağlayan tesis, aynı zamanda yerli gübre ve metal üretimiyle her yıl yurt dışına çıkan yaklaşık 620 milyon doların Türkiye’de kalmasını sağlayacak.

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, tesisin, bölgenin çehresini nasıl değiştirdiğine işaret ederek, kalkınmanın simgesi olma hikâyesini anlattı. Kayışoğlu “Bin 500 kişiden toplam bin 19 kişi, Mardin sınırları içinden istihdam edildi. Yerel istihdama katkı prensibi bizim için çok önemli ve bu nedenle bin 19 Mardinli çalışanın 847’si de, Mazıdağlılardan oluştu. Şöyle bir örnek vereyim; şu anda fabrikaya yakın olan iki köyün istihdam edilebilir nüfusunun neredeyse tamamı tesislerimizde çalışıyor. Fabrikamıza sınır olan Kocakent köyünden 900 kişi inşaat aşamasında istihdam edildi. Şu anda ise bin 500 kişilik fabrikanın 200’ü Kocakent sakinlerinden oluşuyor. Bu ise şu anlama geliyor; her evden bir kişi tesisimizde çalışıyor” dedi.

Emre Kayışoğlu, bir kişinin bile işe girmesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Mardin’in nüfusu yaklaşık 800 bin ve 200 bin kişi 18 yaş üstü hesaplanıyor. Mardin’de işsizlik oranı yüzde 25’ti. Şimdi bu rakam yüzde 20,6’ya inmiş durumda. Bu rakamlar tesisimizin bölgeye etkisini gösteriyor. Ekosistem geliştikçe bu rakamların olumlu yönde değişeceğini öngörüyoruz. Sadece işçilerin değil, beyaz yakalıların da Mardinli olmalarına dikkat ettik. Mardin’den Türkiye’nin dört bir yanına göç eden mühendislerin, yöneticilerin memleketlerine dönmesini sağladık. Yabancı uyruklu 36 çalışan ile de Mardin’e uluslararası köprü kurduk. 2012 yılında Mazıdağı’nın bir kasaba gibiydi. O dönemde sadece bir lokantanın olduğu ilçede, şimdi 20’nin üzerinde yeme içme mekânı ve kafe açıldı. Üç olan berber sayısı 20’nin üzerine çıktı. O dönemde yüksek katlı binaların sayısı bir elin parmakları kadar yokken, şimdi şehirde siteler kurulmaya başlandı. Artık ilçede iki futbol takımı ve bir spor salonu buluyor. Önceleri 400-500 lira olan kiralar, bin 200 liraya yükseldi. Mazıdağı’na sadece istihdam sağlamıyoruz. İhtiyaçlarımızı da buradan temin ediyoruz. İlçeye maaş gelirinin yanı sıra, satın almalar yoluyla da yaklaşık ayda 10 milyon TL bırakıyoruz."

İTHALATA MERHEM

Türkiye, yıllık 5 milyon ton olan gübre tüketiminin yarısını ithal ediyor. İthalata yılda 1,1 milyar dolar para ödüyor. Eti Bakır Mazıdağı Fabrikası, yılda 350 milyon dolarlık gübre, 270 milyon dolarlık metal ithalatının önüne geçecek. Fabrika ham maddesinin yüzde 90’ını yurt içinden sağlayacak.