Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin toplam tünel sayısı 353... Sadece 2019 senesinde 43 kilometre uzunluğunda 26 tünel yapıldı. 2020’de de 25,2 kilometrelik tünel yapımı hedeflendi. 2003 yılı öncesinde Türkiye’de sadece 50 kilometre uzunluğunda tünel bulunuyordu.

Tamamlanan tüneller arasında Avrasya Tüneli, Kömürhan Tüneli, Maçka Tüneli, Dim Tüneli (Antalya), Buruncuk Tüneli (İzmir), Erkenek Aç Kapa Tüneli (Malatya), Sarıtaş Tüneli (Hakkâri), Sabuncubeli Tüneli, Ovit Tüneli ve Marmaray bulunuyor.

DEVAM EDENLER...

2020-2022 yılları arasında tamamlanması planlanan tünellerden arasında Zigana Tüneli (Trabzon-Gümüşhane), Kop Tüneli (Erzurum-Bayburt), Dallıkavak Tüneli (Erzurum-İspir), Ilgar Tüneli (Ardahan-Hanak), Gelibolu-Eceabat tünelleri (Çanakkale), Alacabel Tüneli (Konya-Antalya), Güzeldere Tüneli (Van-Hakkâri-Yüksekova) Aşık Şenlik Tüneli (Çıldır-Aktaş), Sertavul Tüneli (Konya-Karaman), Akdeniz Sahil Yolu tünelleri, Kahramanmaraş-Kayseri tünelleri, Karasu Tüneli yer alıyor.

Kar sebebiyle hayata geçirilen tünellerden, Rize’yi Erzurum’a bağlayan Kırık Tüneli’nde çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 6 kilometrelik Eğribel Çift Tüp Tüneli’nin yüzde 42 oranında tamamlandığı ifade ediliyor. Karadeniz Sahil Yolu’ndaki Salarha Tüneli’nde ise gerçekleşme yüzde 37’yi buldu. Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nde de fizibilite çalışmaları sürüyor.