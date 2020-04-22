Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaray’dan, Avrasya Köprüsü’ne, Yavuz Sultan Selim’den Osmangazi Köprüsü’ne ve Çanakkale 1915’e kadar çok sayıda gerdanlık Türkiye’nin Boğazlarını süsledi. Yollar, köprüler, tüneller, barajlar, üretim tesisleri Türkiye’ye yeni bir çağ atlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “zafer anıtı” diye nitelendirdiği İstanbul Havalimanı, dünyanın iki yakasını denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli, İstanbul’u üçüncü defa karadan bağlayan Boğaz’ın gerdanlığı Yavuz Sultan Selim, Körfez’i birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü... Bunlar dünya ile yarışın nişanesi, Türkiye’nin geleceğe kurulan köprüsü oldu.