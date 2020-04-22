Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi dilinden:

Yayın hayatına başladığı günden bu yana, hızlı, ilkeli ve dürüst politikasıyla, millî ve manevi değerlerine sahip çıkan ilk günden itibaren hayat çizgisini bozmadan objektif haber anlayışıyla emin adımlarla ilerleyen, halkın güvenilirliğini ve saygınlığını kazanarak başarılı çalışmalara imza atmış köklü bir konuma gelmiş Türkiye gazetesinin bir parçası olarak görüyorum kendimi.

1983 yılından beri hiç ara vermeden ve aynı adreste bu gazetenin abonesi olarak her zaman iyi bir kadro ile yayın hayatını devam ettiren Türkiye gazetesinin 50. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Nice yıllara diyorum.

Şahsınız nezdinde tüm arkadaşlarımıza üstün başarılar ve güzellikler diliyorum. Bir kere daha bu camianın banisi Enver Ören’i rahmetle anıyorum.

Mekânı ali, makamı cennet olsun…

Hüseyin Akarçeşme (İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi)





Arkadaşlarımız Osman Gül (solda) ve Ahmet Tural, kıdemli abonemiz Hüseyin Akarçeşme’yi ofisinde ziyaret etti.







WhatsApp’taki nostalji

Her biri bir tarih olan, her biri ülkemizin ve dünyanın elli yılık şahitleri olan Türkiye gazetesini eski sayfalarında gezinirken, emektar bir isme rastladık. Gazetemizin ilk yıllarında içinde bulunan, bir süre memur hayatından sonra tekrar gazeteye dönen ve uzun yıllar Ankara’da Spor Servisi Şefliği yapan Mustafa Tepe idi bu isim…

1970 yılına ait o sayfanın fotoğrafını çekerek kendisine gönderdik.

Uzun yıllar sonra karşısına çıkan bu sayfa kim bilir hangi duyguları, hangi hasret ve hatıraları depreştirmişti.

Gözyaşıyla yazdığını tahmin etmenin çok da zor olmadığı yukarıdaki satırları göndermişti elli yıllık gazete emektarı…



