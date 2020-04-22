Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan şehrinden ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı verilen ulusal mücadelede alınan tedbirlerle tam bir gönül seferberliği başlattı. Büyükşehir, Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından teyakkuz geçerek çalışmalarını hızlandırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğünde Gazi şehir, salgına karşı savaş açıldı. Büyükşehrin bütün ekipleri, kısa sürede yayılan virüse karşı daha güçlü tedbirler alarak salgın tehdidinin ortadan kaldırılması amaçladı. Bu kapsamda koruyucu-önleyici tedbirler için yoğun bir şekilde denetimler ve çalışmalar yapıldı. İki ayaklı mücadelede yayınlanan genelgeler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, hem dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sıklaştırdı hem de sosyal desteklerle vatandaşa hizmet götürmeye devam etti.

Günde 15 bin maske üretiliyor

Koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılan materyaller arasında bulunan ve tedarik sıkıntısı çekilen maske ihtiyacına karşı Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK), 21 usta öğretici ve 8 biçki dikiş kursiyeriyle maske üretimine başladı. Kurs merkezinde Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun günlük 15 bin maske üretiliyor. Üretilen maskeler, halka ücretsiz olarak dağıtılacak, salgına karşı sahada çalışan Büyükşehir Belediyesi personellerine de temin edilecek. Gaziantep Valiliğiyle koordineli olarak yapılan faaliyette çalışan kursiyerler, Corona tehdidinin ortadan kalktıktan sonra başka iş yerlerinde istihdamı sağlanacak.

1 AY YETECEK GIDA TAKVİYESİ

Yaşlıların bütün ihtiyaçları gideriliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ülkece yaşanan zor dönemde yaşlıları ve ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Büyükşehir, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesi sonrası harekete geçerek, gelen talep doğrultusunda yaşlılara sıcak yemek ve ekmek dağıtımına başladı. Durumu olmayanlar içinse bir ay yetecek kuru gıda yardımı sağlandı.

Öğrencilere, 200 bin adet kitap dağıtıldı

Büyükşehir ekipleri, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek il genelinde özellikle kenar mahalle ve köylerde Gaziantep’e özgü yeşil sabun ile çamaşır suyu dağıtımı yaptı. Ayrıca okulları tatil olan çocukların evde boş zamanlarını değerlendirmesi için yeni çalışmalar üretildi. Büyükşehir Belediyesi, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı 200 bin adet yüz temel eseri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtımına başladı. Okul öncesi çocuklar içinse boyama kitabı ve puzzle temin edildi.

Sosyal mesafe korunuyor

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Büyükşehir örnek bir uygulama başlattı. Tramvay ve bünyesinde bulundurduğu otobüsler başta olmak üzere bütün toplu taşıma araçlarına yönelik “Sosyal Mesafe Şeritleri” çekildi. Bu tedbir ile virüsün yayılmasının önüne geçildi. Ayrıca araçlarda gündelik temizlik çalışmalarının yanı sıra her tramvay durağına el dezenfektanı yerleştirildi. Toplu taşımaları kullanan maskesiz yolculara da büyükşehrin ürettiği maskeler veriliyor.

Virüsü taşıyanlar şehre alınmadı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında belirlenen polis noktalarının yanında Büyükşehir tarafından sağlık stantları kuruldu. Bu stantlarda şehre girmek isteyen kişilerin ateş ölçerlerle muayenesi yapıldı. Böylelikle salgınının şehre girişi engellendi. Risk grubunda yer alan ziyaretçiler, doktor gözetiminde tutularak tedavisi altına alındı.