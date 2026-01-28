Antalya’da evinin önünde oyun oynayan 11 yaşındaki Ali Biçer sırra kadem bastı. İki gündür kendisinden haber alınamayan kayıp çocuğu bulmak için yetkililer arama çalışması başlattı.

Kayıp çocuk vakalarına bir yenisi daha eklendi. Antalya’nın Aksu ilçesinde Murtuna Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer, oyun oynamak için evden dışarı çıktı.

SIRRA KADEM BASTI

26 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'den sonra evinin önünde oynayan Ali’den bir süre haber alınamadı. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

11 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı! 2 gündür iz yok

2 GÜNDÜR İZ YOK

En son evinin önünde oyun oynarken görünen çocuğun bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çocuktan iki gündür haber alınamıyor.

