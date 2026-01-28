İhlas Haber Ajansı • Antalya
11 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı! 2 gündür iz yok
Antalya’da evinin önünde oyun oynayan 11 yaşındaki Ali Biçer sırra kadem bastı. İki gündür kendisinden haber alınamayan kayıp çocuğu bulmak için yetkililer arama çalışması başlattı.
Özetle
Antalya'nın Aksu ilçesinde 11 yaşındaki Ali Biçer, 26 Ocak Pazartesi günü oyun oynamak için evden çıktıktan sonra kayboldu ve kendisinden iki gündür haber alınamıyor.
- Antalya'nın Aksu ilçesinde 11 yaşındaki Ali Biçer kayboldu.
- Çocuk en son 26 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde evinin önünde oyun oynarken görüldü.
- Ali Biçer'den iki gündür haber alınamıyor.
- Ailesi durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi ve polis arama çalışması başlattı.
Kayıp çocuk vakalarına bir yenisi daha eklendi. Antalya’nın Aksu ilçesinde Murtuna Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer, oyun oynamak için evden dışarı çıktı.
SIRRA KADEM BASTI
26 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'den sonra evinin önünde oynayan Ali’den bir süre haber alınamadı. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.
2 GÜNDÜR İZ YOK
En son evinin önünde oyun oynarken görünen çocuğun bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çocuktan iki gündür haber alınamıyor.
