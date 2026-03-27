Kayseri’de yaşayan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç’ın doğal beslenmeye dayalı uzun yaşam önerileri, sosyal medyada gündem oldu. Özellikle yoğurt başta olmak üzere doğal gıdalarla beslendiğini belirten Kılıç’ın sözleri, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak akıma dönüştü.

110 yaşındaki Şemsi Nine’nin uzun hayat sırları dünya genelinde esprili paylaşımların odağı haline geldi ve sosyal medyada ‘Şemsi Nine’ akımı başladı.

Şemsi Kılıç’ın fotoğrafı ve açıklamalarını alıntılayan özellikle ABD ve Avrupa’daki sosyal medya kullanıcıları, konuyu eğlenceli ve siyasi göndermeler içeren paylaşımlarla yorumladı. Kullanıcılar, kendi yaşam tarzlarını esprili bir dille anlatarak uzun ömrün sırrını mizahi ifadelerle aktardı.

110 yaşındaki Şemsi Nine sosyal medyayı salladı! Uzun hayat sırrı akıma dönüştü

“TRUMP’A HİÇ OY VERMEDİM

Bazı paylaşımlarda uluslararası siyasete gönderme yapıldığı görüldü. Bir kullanıcı “Netanyahu’ya beddua etmeden gün geçirmedim” ifadelerini kullanırken, bir diğeri “ABD ordusuna hiç katılmadım” sözleriyle dikkat çekti. Başka bir kullanıcı ise “110 yaşındaki Türk nine uzun yaşamın sırrını açıkladı: Trump’a hiç oy vermedim” şeklinde paylaşım yaptı.

Sosyal medyada yapılan esprili paylaşımlar yalnızca siyasetle sınırlı kalmadı. Bazı kullanıcılar, “Hiç kripto yatırımı yapmadım”, “Asla kumar oynamadım” ve “Z kuşağıyla çalışmak zorunda kalmadım” gibi ifadelerle farklı alanlara da göndermelerde bulundu.

GÖRÜNTÜLENME REKORU…

Paylaşımlar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Bir kullanıcının “Microsoft Teams kullanmamak” yorumu 3,7 milyon görüntülenmeye ulaştı.

“Formula 1 izlemeyi bıraktım” şeklindeki paylaşım da yüz binlerce kişi tarafından görüntülendi.

