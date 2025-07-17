120 çeşit bitki karıştırılarak elde ediliyor! Pişen yemeğe atılmıyor... Yapan çok az kişi kaldı
Erzincan’ın Kemaliye ilçesine has olan ve 120 çeşit bitkinin karışımıyla elde edilen baharat türü zetrin, günümüzde çok az kişi tarafından üretiliyor. Zetrin üreticisi Osman Birler, bu özel baharatın ekmek, salata ve peynirle tüketildiğini, pişen yemeğe ise atılmadığını söyledi.
Kemaliye'de yapımı asırlar öncesine dayanan zetrin için mart ayında doğada yetişen bitkiler kasım ayına kadar toplanıyor. 120 çeşit bitki gölge ortamda kurutulduktan sonra taş dibeklerde dövülerek karıştırılıyor. Zetrin genelde Kemaliye'nin meşhur kurutulmuş taş fırın ekmeği ıslatıldıktan sonra üzerine dökülerek tüketiliyor. Bu özel baharat ayrıca zeytinyağına ve peynirin üzerine dökülerek de tüketilebiliyor.
Emek isteyen bu ürün, günümüzde az sayıda köylü tarafından yapılıyor. Nesilden nesile devam eden Zetrin yapımını anlatan Osman Birler, yıllar önce dedesinin, daha sonra babası Mehmet Birler tarafından 50 yıldır yapıldığını şimdi de kendisinin yaptığını ifade ederek şunları söyledi:
"GÖLGE ORTAMDA KURUTULUR"
"Babamdan sonra 20 yıldır ben Zetrin yapıyorum. Doğada yetişen şifalı bitkileri topluyoruz. Munzur Dağı eteklerinden Sarıçiçek Yaylasından şifalı otları topluyoruz. Gölge ortamda kurutulur. Çuvallarda biriktiriyoruz bir yıl boyunca süren süreçte bu şekilde bekletiyoruz en son yapraklar sararana kadar toplanan bitkileri harmanlıyoruz.
"PİŞEN YEMEĞE ATILMAZ"
120 çeşit bitki kurutulduktan sonra eskiden taş dibeklerde dövülerek karıştırılırdı şimdilerde robotta çekiliyor. Kurutulmuş taş fırın ekmeği ıslatılarak sofralara gelir. İşte bu ıslatılmış ekmeğe dökülerek tüketilir. Patates salatasında ayrıca zeytinyağına ve peynirin üzerine dökülerek tüketilir. Pişen yemeğe atılmaz."