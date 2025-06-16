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16 asır sonra ayağa kalktı, vatandaş ilk günden akın etti! "Açılışını yapmaktan gurur duyuyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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16 asır sonra ayağa kalktı, vatandaş ilk günden akın etti! &quot;Açılışını yapmaktan gurur duyuyoruz
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Batman'da, 5. yüzyılda Süryani Hristiyanlar tarafından 2 bin 500 metrekare alanda 2 katlı inşa edilen manastırda, 3 etap halinde yürütülen restorasyon çalışması tamamlandı. 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı, restorasyonun ardından ziyarete açıldı.

Batman'da tarih meraklılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Kıra Dağı eteklerindeki Ayrancı köyünde 5. yüzyılda Süryani Hristiyanlar tarafından 2 bin 500 metrekare alanda 2 katlı inşa edilen manastırda, 3 etap halinde yürütülen restorasyon çalışması tamamlandı.

16 asır sonra ayağa kalktı, vatandaş ilk günden akın etti! "Açılışını yapmaktan gurur duyuyoruz - 1. Resim

YERLİ VE YABANCI TURİST AKINI

Manastır, bahçesinde düzenlenen törenle tarihi yapı yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açıldı.

Törende konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, 2025'in Batman için turizmde yapılacak atılımların başlangıç yılı olduğunu söyledi.

Bu yıl Batman'da 500 bin, gelecek yıl ise 1 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini ifade eden Canalp, bu hedefe ulaşmak için turizm alanında kentte yapılan çalışmalara yeni bir boyut kazandırmaları gerektiğini vurguladı.

16 asır sonra ayağa kalktı, vatandaş ilk günden akın etti! "Açılışını yapmaktan gurur duyuyoruz - 2. Resim

16 ASIR SONRA ZİYARETE AÇILDI

Canalp, "Bizim turizmimiz Hasankeyf'te başlayıp Hasankeyf'te biten bir turizmdi, bu kabul edilemez. Biz bu saatten sonra Hasankeyf'teki turizmi de geliştireceğiz ama 5 ilçemizin 5'inde de turizmi canlandırmakla mükellefiz. Batman'ın turizm açısından da geleceği parlaktır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Daire Başkanı Umut Görgülü de 16 asır sonra manastırın ayağa kaldırılmasının hem bölge hem de Batman turizmi açısından önemli olduğunu belirtti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise muhteşem bir esere dönüştürülen manastırın açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Manastır, konuşmaların ardından kurdele kesilerek turizme açıldı.

Törene, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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