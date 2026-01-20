Meteoroloji verilerine göre 2025'te son 65 yılın en kurak dönemini yaşayan Hatay'da, 2026'nın ilk günleriyle birlikte etkili olan yağışlar bu kez taşkınlara yol açtı. Antakya'nın Aşağıoba Mahallesi'nde dere yataklarının taşması sonucu tarım arazileri su altında kalırken, Amik Ovası'ndaki ekili alanlarda zarar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Hatay'da 2025 yılı son 65 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçmişti. Kentte yaşanan kuraklıkla birlikte barajlar yüzde 10 seviyesinin altına düşmüştü. Yılbaşıyla birlikte kentte yağışlı hava etkili olmaya başladı ve 2026 yılı bereketiyle geldi.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Ocak ayının ilk 20 gününde etkili olan yağış nedeniyle Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde dere yataklarının taşmasıyla tarım arazileri su altında kaldı. Geçen yıl kuraklıkla verimin düştüğü Amik Ovası, yağışla birlikte adeta suyla kaplandı. Suyla kaplı tarım arazileri havadan görüntüledi.

YETKİLİLERDEN KALICI ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Yeni yılla birlikte etkili olan yağışlı havanın tarım arazilerini su altında bıraktığını söyleyen Mehmet Kartal, "Bu bölgede kısa süre önce kuraklık yaşanırken son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte bu kez tarlaları su bastı, ekili alanlar zarar gördü. Mahalle sakinlerinin günlük yaşamı olumsuz etkilendi. Vatandaşlar yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor." dedi.

"GEÇEN YIL KURAKLIK VARDI"

Kartal, "Gördüğünüz gibi tarlaları ekili alanları yoğun derecede su basmış durumda. Burada bir kanal var. Yoğun yağışlar nedeniyle kanal taştı ve tarlaları su bastı. Geçen yıl bu aylarda hiç yağış olmamasından dolayı kuraklık vardı. Aşırı yağıştan dolayı kanallar taştı, ekili alanlar zarar gördü ve su bastı." ifadelerini kullandı.

