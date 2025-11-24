Hatay'da yağışsız ve kurak geçen kış aylarıyla birlikte kentin içme suyunu karşılayan Karaçay Barajı'nda su seviyesi yüzde 6 seviyesine geriledi. Son 65 yılın en kurak yılını yaşayan kentte metrelerce çekilen barajdaki son durum havadan görüntülendi.

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay'da bu yıl kuraklık yaşanıyor.

SON 65 YILIN EN KURAK DÖNEMİ YAŞANIYOR

Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte Meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıla oranla yağış oranında yüzde 64 azalmanın yaşandığı kentte, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını sağlayan Karaçay kuruma noktasına geldi.

SU SEVİYESİ YÜZDE 6'YA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz Ağustos ayında barajda su seviyesi yüzde 18 iken Kasım ayı sonu itibariyle barajdaki su seviyesi yüzde 6'ya düştü. Kuraklığın etkisini hissettirdiği barajdaki su seviyesine, Kasım ayında yağan yağışlar ilaç olamadı. Kuraklık nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş olan Karaçay Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

"BARAJIN SU SEVİYESİNİ BU KADAR DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

Karaçay Barajı'nın ilk defa susuzluk ve kuraklıktan dolayı bu hale geldiğini ifade eden vatandaş Arif Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Karaçay Barajı; Batıayaz, Çamlıyayla, Gömmece, Ceylandere, Seldiren, Yeniköy, Tomruksuyu, Çubukçu, Yaylıca Mahallesi gibi birçok yerin içme suyu ve arazilerin sulamasını karşılıyor. Bu yıl kuraklık oldu. Barajımız susuzluktan bu hale geldi. İlk defa bu yıl barajımız bu kadar susuz kaldı. Bu seviyeye önceden hiç düşmedi. Sadece bu yıl bu seviyeye kadar düştü. Ben buranın en yaşlı insanlardanım, kuraklık nedeniyle barajın su seviyesini bu kadar düştüğünü görmedim. Geçenlerde burada kuvvetli yağmurlar oldu ama hala bu seviyede kaldı. İnşallah gelecek yıl kuraklık geçmez ve yağışlı olur. Bu baraj kentteki ilçeler ve mahallelerin su ihtiyacını karşılıyor."

ABDULLAH AYDEMİR

