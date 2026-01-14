Kuraklık, özellikle büyük şehirlerde altyapıya yatırım yapılmaması, suda kayıpları artırdı, Türkiye yeniden su krizi yaşamaya başladı. 1990’lı yıllardaki tablo bugün yeniden gündemde. Su depoları yok satıyor. Depo satıcıları ve tesisatçılar, 2-3 hafta sonraya gün veriyor, vatandaş susuz günlere hazırlık yapıyor...

Kuraklık, iklim değişikliği ve artan nüfusa rağmen belediyelerin yeterli altyapı yatırımlarını yapmaması, başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye’yi yeniden ciddi bir su kriziyle karşı karşıya bıraktı.

Bu durum bireylerin suyu stoklama davranışını da artırdı. Vatandaşlar, evlerine su depoları ve tankları yerleştirerek musluk suyu kesildiğinde kullanmak üzere rezerv su biriktirir hâle geldi.

Yaşanan süreç Türkiye’yi su sıkıntısının yoğun yaşandığı 1990’lı yıllara götürdü. O dönemde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde haftalar süren kesintiler yaşanmış, evlerde ve apartmanlarda su depoları yaygınlaşmıştı.

Aynı tablonun yıllar sonra yaşanması insanları isyan durumuna getirdi. Su kesintilerinin artmasıyla birlikte vatandaşların internette çözüm arayışı da hızlandı. Son aylarda “ev tipi su deposu” ve “su tankı” başlıklı aramalarda ciddi bir yükseliş yaşandı.

BÜYÜKŞEHİRLER ARAYIŞTA

Arama verilerine göre su deposuna en fazla ilgi gösterilen iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Bu üç büyükşehirde hem nüfus yoğunluğu hem de eski altyapı sorunu talebi artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Sadece bireysel kullanıcılar değil, apartman yönetimleri ve site yönetimleri de su deposu konusunu gündemlerine almaya başladı. Özellikle toplu konutlarda ortak depo kurulması, site toplantılarında en çok tartışılan başlıklardan biri hâline geldi. Kesintilerin ne kadar süreceğinin bilinmemesi nedeniyle, vatandaşlar “tedbir alma” refleksiyle hareket etmeye başladı.

YAĞMURU DEPOLUYORUZ

Su krizinin derinleşmesi, yağmur suyu depolayan sistemlere ilgiyi artırdı. Müstakil evler ve sitelerde yağmur suyunu depolayıp kullanıma sunan sistemler konuşulmaya başlandı. Henüz yaygın olmasa da bu sistemler su kesintilerine karşı teminat ve uzun vadede tasarruf sağlıyor. Uzmanlar öncelikle iş merkezleri, büyük siteler ve kamuda yağmur suyunu depolamayı öneriyor.

BİR YILDA 5 YILLIK İŞ

Ankara’da Keçiören’de uzun yıllardır tesisat ustalığı yapan Mehmet Ertunç “Son beş yılda satmadığımız sayıda depoyu, sadece son bir yılda sattık. Özellikle son altı aydır siparişlere yetişmeye zorlanıyoruz. Bazı modeller için haftalarca sıra bekleniyor” dedi. Bu yoğunluk yalnızca satışlarla sınırlı kalmıyor. Montaj yapan ustalar da 2-3 hafta sonraya randevu verebildiklerini söylüyor.

FİYAT 2'YE KATLANDI

Katlanan taleple birlikte fiyatlarda da patlama yaşandı. 500 litrelik depolar 8.500 TL, 1.000 litrelik depolar ise 12.500 TL’den satılıyor. Ancak maliyet depo bedeliyle sınırlı değil. Depodaki suyun eve sağlıklı dağıtılabilmesi için hidrofor, su pompası, şamandıra sistemi ve ek tesisat gerekiyor. Kurulum maliyetiyle birlikte komple sistem 25 bin lirayı aşabiliyor.



