Türkiye su krizinde 90'lara döndü: Depo satışları patladı ustalar işe yetişemiyor
Kuraklık, özellikle büyük şehirlerde altyapıya yatırım yapılmaması, suda kayıpları artırdı, Türkiye yeniden su krizi yaşamaya başladı. 1990’lı yıllardaki tablo bugün yeniden gündemde. Su depoları yok satıyor. Depo satıcıları ve tesisatçılar, 2-3 hafta sonraya gün veriyor, vatandaş susuz günlere hazırlık yapıyor...
Kuraklık, iklim değişikliği ve altyapı yetersizliği nedeniyle büyükşehirlerde yaşanan su krizi, vatandaşları su depoları ve yağmur suyu sistemlerine yönlendirerek bu ürünlere olan talebi ve fiyatları önemli ölçüde artırdı.
- Türkiye, kuraklık, iklim değişikliği ve belediyelerin yetersiz altyapı yatırımları nedeniyle büyük bir su kriziyle karşı karşıya.
- Büyükşehirlerde artan su kesintileri, vatandaşları evlerinde su deposu ve tankı kurmaya iterek 1990'lardaki tabloyu yeniden yaşatıyor.
- İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere "ev tipi su deposu" ve "su tankı" aramaları ile talebi ciddi oranda yükseldi.
- Su krizinin derinleşmesiyle yağmur suyu depolayan sistemlere ilgi artarken, bu sistemler uzun vadede tasarruf ve güvence sunuyor.
- Son bir yılda su deposu satışları büyük ölçüde artarken, talebin katlanmasıyla fiyatlar ikiye katlandı ve komple sistem maliyeti 25.000 TL'yi geçebiliyor.
Kuraklık, iklim değişikliği ve artan nüfusa rağmen belediyelerin yeterli altyapı yatırımlarını yapmaması, başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye’yi yeniden ciddi bir su kriziyle karşı karşıya bıraktı.
Bu durum bireylerin suyu stoklama davranışını da artırdı. Vatandaşlar, evlerine su depoları ve tankları yerleştirerek musluk suyu kesildiğinde kullanmak üzere rezerv su biriktirir hâle geldi.
Yaşanan süreç Türkiye’yi su sıkıntısının yoğun yaşandığı 1990’lı yıllara götürdü. O dönemde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde haftalar süren kesintiler yaşanmış, evlerde ve apartmanlarda su depoları yaygınlaşmıştı.
Ankara'da su kesintisi krizi! Mansur Yavaş'ın suç attığı DSİ'den cevap geldi: Belediyenin sorumluluğunda
Aynı tablonun yıllar sonra yaşanması insanları isyan durumuna getirdi. Su kesintilerinin artmasıyla birlikte vatandaşların internette çözüm arayışı da hızlandı. Son aylarda “ev tipi su deposu” ve “su tankı” başlıklı aramalarda ciddi bir yükseliş yaşandı.
BÜYÜKŞEHİRLER ARAYIŞTA
Arama verilerine göre su deposuna en fazla ilgi gösterilen iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Bu üç büyükşehirde hem nüfus yoğunluğu hem de eski altyapı sorunu talebi artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.
Sadece bireysel kullanıcılar değil, apartman yönetimleri ve site yönetimleri de su deposu konusunu gündemlerine almaya başladı. Özellikle toplu konutlarda ortak depo kurulması, site toplantılarında en çok tartışılan başlıklardan biri hâline geldi. Kesintilerin ne kadar süreceğinin bilinmemesi nedeniyle, vatandaşlar “tedbir alma” refleksiyle hareket etmeye başladı.
YAĞMURU DEPOLUYORUZ
Su krizinin derinleşmesi, yağmur suyu depolayan sistemlere ilgiyi artırdı. Müstakil evler ve sitelerde yağmur suyunu depolayıp kullanıma sunan sistemler konuşulmaya başlandı. Henüz yaygın olmasa da bu sistemler su kesintilerine karşı teminat ve uzun vadede tasarruf sağlıyor. Uzmanlar öncelikle iş merkezleri, büyük siteler ve kamuda yağmur suyunu depolamayı öneriyor.
BİR YILDA 5 YILLIK İŞ
Ankara’da Keçiören’de uzun yıllardır tesisat ustalığı yapan Mehmet Ertunç “Son beş yılda satmadığımız sayıda depoyu, sadece son bir yılda sattık. Özellikle son altı aydır siparişlere yetişmeye zorlanıyoruz. Bazı modeller için haftalarca sıra bekleniyor” dedi. Bu yoğunluk yalnızca satışlarla sınırlı kalmıyor. Montaj yapan ustalar da 2-3 hafta sonraya randevu verebildiklerini söylüyor.
FİYAT 2'YE KATLANDI
Katlanan taleple birlikte fiyatlarda da patlama yaşandı. 500 litrelik depolar 8.500 TL, 1.000 litrelik depolar ise 12.500 TL’den satılıyor. Ancak maliyet depo bedeliyle sınırlı değil. Depodaki suyun eve sağlıklı dağıtılabilmesi için hidrofor, su pompası, şamandıra sistemi ve ek tesisat gerekiyor. Kurulum maliyetiyle birlikte komple sistem 25 bin lirayı aşabiliyor.