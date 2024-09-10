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3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepetli vinç çalıştı! Gecekondudan çıkanlara kimse inanamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepetli vinç çalıştı! Gecekondudan çıkanlara kimse inanamadı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da ağır kokular geldiği gerekçesiyle ihbarda bulunulan gecekonduya giden ekipler 14 kamyon çöp tahliye etti.

Antalya'nın Kepez ilçesi Esentepe Mahallesindeki bir gecekondudan gelen ağır koku nedeniyle komşular belediyeye ihbarda bulundu.

KAMYON, KEPÇE, SEPETLİ VİNÇ...

Gecekondunun içerisinde ve çevresinde biriken atıklar için bölgeye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 15 işçi geldi. Çalışmada 3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepetli vinç kullanıldı. Temizlik sırasında zabıta ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri de hazır bulundu.

Ekiplerin çabaları sonucunda gecekondudan tam 14 kamyon çöp tahliye edildi.

3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepetli vinç çalıştı! Gecekondudan çıkanlara kimse inanamadı - 1. Resim

EV İLAÇLANDI, SOKAK YIKANDI

Çöplerin tahliyesinin ardından ev ve bahçe haşerelere karşı ilaçlandı, sokak yıkandı. Ayrıca evin bahçesindeki üstü açık foseptik çukuru da can güvenliğini sağlamak amacıyla betonlandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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