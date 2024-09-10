3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepetli vinç çalıştı! Gecekondudan çıkanlara kimse inanamadı

Antalya'da ağır kokular geldiği gerekçesiyle ihbarda bulunulan gecekonduya giden ekipler 14 kamyon çöp tahliye etti.

Antalya'nın Kepez ilçesi Esentepe Mahallesindeki bir gecekondudan gelen ağır koku nedeniyle komşular belediyeye ihbarda bulundu.

KAMYON, KEPÇE, SEPETLİ VİNÇ...

Gecekondunun içerisinde ve çevresinde biriken atıklar için bölgeye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 15 işçi geldi. Çalışmada 3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepetli vinç kullanıldı. Temizlik sırasında zabıta ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri de hazır bulundu.

Ekiplerin çabaları sonucunda gecekondudan tam 14 kamyon çöp tahliye edildi.

EV İLAÇLANDI, SOKAK YIKANDI

Çöplerin tahliyesinin ardından ev ve bahçe haşerelere karşı ilaçlandı, sokak yıkandı. Ayrıca evin bahçesindeki üstü açık foseptik çukuru da can güvenliğini sağlamak amacıyla betonlandı.