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İstanbul'da korkutan alevler: Gecekonduyu yuttu!
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
İstanbul Beykoz'da gece saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek paniğe neden olan alevler ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Geceyi aydınlatan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı