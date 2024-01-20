İstanbul'da korkutan alevler: Gecekonduyu yuttu!

20 Ocak 2024 09:44 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 09:45

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Geceyi aydınlatan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.