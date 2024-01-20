Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul'da korkutan alevler: Gecekonduyu yuttu!

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul Beykoz'da gece saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek paniğe neden olan alevler ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

    İstanbul&#039;da korkutan alevler: Gecekonduyu yuttu!
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    İstanbul'da korkutan alevler: Gecekonduyu yuttu!

    Geceyi aydınlatan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbulYangın
    Haberler > Güncel > İstanbul'da korkutan alevler: Gecekonduyu yuttu!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bir Seçil Erzan vakası daha! 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar - Güncel100 milyon TL'lik vurgun yaptılarİşten çıkarılınca marketin cips standını devirip kaçtı - Güncelİlginç olayın nedeni sonradan ortaya çıktıSivas depremi sonrası Ahmet Ercan'dan ilk uyarı: Er ya da geç olacak - GüncelSivas depremi sonrası Ahmet Ercan'dan ilk uyarıSahte internet sitesi kullanılan kapora dolandırıcılığında 5 tutuklama - GüncelKapora dolandırıcılığında 5 tutuklamaBursa'da nesli tükenmekte olan Anadolu şeritli semender tesadüfen kurtarıldı - GüncelBir nesli kurtaran tesadüfEylem hazırlığındaki DEAŞ istihbarat elemanı yakalandı - GüncelEylem hazırlığındaki DEAŞ istihbarat elemanı yakalandıFabrika çatısı lodosa dayanamadı: Yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi - GüncelFabrika çatısı lodosa dayanamadı: Yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdiSütlü Toblerone hakkında toplatma kararı - GüncelSütlü Toblerone hakkında toplatma kararıGökçeada feribot seferlerine olumsuz hava engeli - GüncelGökçeada feribot seferlerine olumsuz hava engeliInterpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi - GüncelInterpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...