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    TEM'de korkunç trafik kazası: Ölüler ve yaralılar var

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    TEM Silivri Kınalı Gişeleri mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Edirne yönünde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı.

    TEM&#039;de korkunç trafik kazası: Ölüler ve yaralılar var
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yine feci bir trafik kazası gündeme geldi. TEM Kınalı Kavşağı'nda, Edirne yönünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

    İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, kaza, saat 13.00 sıralarında Silivri Kınalı Gişeleri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Y. idaresindeki 06 LYT 79 plakalı Tofaş marka otomobile, aynı istikamette ilerleyen İ.B. idaresindeki 06 BSK 275 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

    TEM'de korkunç trafik kazası: Ölüler ve yaralılar var

    AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan E.Y., D.Y. ve Ş.Y. hayatını kaybederken, ticari araç sürücüsü İ.B. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinin tek şeridi kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda araçlar olay yerinden kaldırılarak, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    TEM'de korkunç trafik kazası: Ölüler ve yaralılar var

    "KORKUDAN NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

    Kazaya tanık olan Taşkın Deniz, “Kaza tam önümüzde oldu. Arkadan gelen transit, Şahin'e arkadan vurdu ve aracın içerisindeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralı. Biz de aynı yöndeydik. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Benim aracım hararet yaptı, o yüzden ben de burada bekliyorum” dedi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TEMKazaEdirneİstanbul
    Haberler > Gündem > TEM'de korkunç trafik kazası: Ölüler ve yaralılar var
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