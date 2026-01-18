Soğuk hava denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden Rusya’ya soğuk kava rekor kırdı. Termometrelerin eksi 31 dereceyi gördüğü ülkede son 30 yılın en soğuk günlerinden biri yaşandı. İşte kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Rusya’dan kan manzaraları…

Soğuk havanın kendini en çok hissettirdiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan Rusya’da termometreler eksi 31 dereceyi gördü.

30 yıllık rekor! Termometreler eksi 31 dereceyi gördü

Rusya'nın Novosibirsk şehrinde 16 Ocak’ta sıcaklıkların eksi 31 dereceye düşmesinin ardından şehir son 30 yılın en soğuk günlerinden birini yaşadı. Her yerin karla kaplandığı bölgede, insanlar kat kat giyinerek sokağa çıktı.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Öte yandan Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda hafta başında yoğunlaşan kar yağışı, son günlerde etkisini artırmıştı. Kısa sürede beyaza bürünen yarımadadaki yerleşim yerlerinde, kar fırtınası nedeniyle kara yolları kapanmıştı. Kar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından acil durum ilan edilmişti.

KAR KALINLIĞI 1,5 METRE

Şehirde, okullarda eğitime ara verilirken, birçok kurum ve işletme uzaktan çalışma modeline geçmişti. Rusya'daki "Fobos" Hava Durumu Merkezinden yapılan açıklamada, Kamçatka’daki kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve bu rakamın artabileceği belirtilmişti. Kamçatka'da son 30 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı ifade edilmişti.

NADİR GÖRÜLEN ‘HALO’

Hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi gördüğü Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde ise nadir görülen bir atmosfer olayı olan "halo" gözlemlenmişti.

HALO NEDİR?

Genellikle Güneş veya Ay çevresinde görülen bu olay, bir ışık kaynağının etrafında ikincil bir parıltı şeklinde beliren optik bir olay olarak adlandırılıyor.

Halo, çok soğuk havalarda atmosferde oluşan mikroskobik buz kristallerinin güneş ışığını kırmasıyla ortaya çıkan bir optik olaydır. Bu kristaller altıgen bir yapıya sahip olduğu için ışık içlerinden geçerken belirli açılarla yön değiştirir. Işığın bu kontrollü kırılması, gözlemciye yalnızca belli açılardan ulaşabildiği için Güneş’in çevresinde tam bir ışık halkası oluşur.

