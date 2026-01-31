Kocaeli'de rivayete göre 1631 yılında Yumurtacı Muhammet Ali Ağa'nın yumurta satarak biriktirdiği paralarla inşa ettirdiği ve asırlardır depremlere direnen tarihi Yumurtacı Cami, restorasyon çalışmaları kapsamında ibadete kapatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 17. Osmanlı padişahı 4. Murad döneminde Yumurtacı Muhammet Ali Ağa tarafından yaptırılan cami, Osmanlı döneminin sivil mimari özelliklerini taşıyan nadir eserler arasında bulunuyor. Kerpiç yapısı, ahşap çatısı ve dikdörtgen planıyla dikkat çeken tarihi ibadethane, bölgede yüzyıllar içinde yaşanan birçok yıkıcı depremi yapısal hasar görmeden atlatmasıyla biliniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki cami, başlatılacak kapsamlı tadilat ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden cemaatle buluşacak.

"OSMANLI'YI YAŞATAN BİR YAPIMIZ VAR"

Hacı Hasan Mahallesi Muhtarı Ömer Uzun, mahallenin İzmit'in en eski yerleşim bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Mahallemiz çok eski, otantik ve tarihi eserlerle dolu bir mahalle. En başta Yumurtacı Cami'miz, Pembe Köşk, Atatürk Köşkü ve Sırrı Paşa Köşkü gibi çok değerli yapılara sahibiz. Sessiz, sakin ve Osmanlı'yı yaşatan bir yapımız var" ifadelerini kullandı.

395 yıldır depremlere direniyor! 'Yumurta parasıyla' yapılan cami restorasyona alındı

BÜYÜK DEPREMLERE RAĞMEN AYAKTA

Caminin hikayesinin ve sağlamlığının bölge halkı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Uzun, şunları söyledi:

"Camimiz 1631 yılında yapılmış. Rivayetlere göre, Yumurtacı Muhammet Ali Ağa, yumurta satarak kazandığı parayla bu camiyi yaptırmış. 2, 3, 4 hatta 5 büyük deprem görmesine rağmen hiçbir yapısal hasar görmedi. Bu durum caminin en büyük sırrı ve en önemli özelliği."

"RESTORASYONLA BİRLİKTE YENİDEN İBADETE AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

Kerpiç yapıya sahip olan ve dikdörtgen planlı şekilde inşa edilen caminin ahşap çatı ile örtülü olduğunu aktaran Uzun, "Camimiz zaman içinde çeşitli onarımlar gördü ve bugüne kadar ulaştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir yapı. Şu an kapalı çünkü tadilat süreci başlayacak. Restorasyonla birlikte yeniden ibadete açılmasını bekliyoruz" dedi.

395 yıldır depremlere direniyor! 'Yumurta parasıyla' yapılan cami restorasyona alındı

"YAŞAYAN BİR TARİH"

Cami bahçesinde yapıyı inşa ettiren Yumurtacı Mehmet Ali Ağa'nın mezarının da bulunduğunu belirten Uzun, "Arka taraftaki anıtlarda da Osmanlı döneminde camiye yardım eden kişilerin kabirleri yer alıyor. Burası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası