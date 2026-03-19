Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi rektörlüğüne İbrahim Taner Okumuş atandı. 19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla göreve getirilen Okumuş’un akademik çalışmaları ve kariyer geçmişi araştırılıyor.

İBRAHİM TANER OKUMUŞ KİMDİR?

Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, 1 Nisan 1974 tarihinde doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde 1996 yılında tamamladı. Akademik kariyerine yurt dışında devam eden Okumuş, yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD’de bulunan Syracuse Üniversitesi’nde Electrical Engineering alanında tamamladı.

Akademik çalışmalarını bilgisayar ağları, kablosuz haberleşme ve kablosuz algılayıcı ağlar üzerine yoğunlaştıran Okumuş, uzun yıllardır bu alanlarda araştırmalar yürütüyor. Ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı ve yürütücü olarak görev aldı.

Muğla Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Okumuş, 2012 yılında doçent unvanını aldı. 2018 yılından itibaren profesör olarak görev yapmaya başladı.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLDU

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü olarak görevlendirildi.

