41 yıl önce sattığı aracını bulup satın aldı! 7 ayda restore etti... Hayali ise duygulandırdı

İş adamı Tanju Acar (62), 41 yıl önce "Maviş" adını verdiği ilk otomobilini, vatani görevi sonrası kuracağı iş için satmak zorunda kaldı. Yıllarca içinde ukde kalan bu durumu unutamayan Acar, 15 yıl önce izini bulduğu aracının peşini bırakmadı.

7 AYDA RESTORE EDİLDİ

O dönem sahibinin satmadığı otomobili yıllar sonra Konya'da hurda halde bulan Acar, aracı bir kamyonla Düzce'ye getirtti. Aziziye Mahallesi'ndeki bulunan kaporta ustasına teslim edilen araç, yaklaşık 7 aylık titiz bir çalışma sonrası kaportasından motoruna, elektrik aksamından döşemelerine kadar tamamen yenilenerek ilk günkü görünümüne kavuşturuldu.

Acar, restore edilen aracını sanayiden teslim alırken yaptığı açıklamada, çok duygusal anlar yaşadığını söyledi. Otomobilin kendisi için manevi değerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Acar, şu ifadeleri kullandı:

"YILLAR SONRA OTOMOBİLİMİN PEŞİNE DÜŞTÜM" "Bunun hikayesi çok uzun. Rahmetli halamın oğlunun desteğiyle bu aracı aldık. Askere gitmemiştim. Daha sonra askere gidip geldim. İşlerim nedeniyle desteğe ihtiyacım olduğu için satmak durumunda kaldık. Ama o benim içimde ukde kaldı. Yıllar sonra otomobilimin peşine düştüm ve buldum. Konya'daydı araç, satın aldık ve buraya getirdik. Sağ olsun ustam arabayı bu hale getirdi. Ben çok duygusallaştım bunu böyle görünce"

"YILLARCA VAZGEÇMEDİM"

Aracı bulmak için çok uğraştığını vurgulayan Acar, "Peşine düştük, sahibi arabayı vermedi. Daha sonra arabayı vermek istedi bizim imkanımız yoktu. Ama yıllarca vazgeçmedim" diye konuştu.

ARACI TORUNUNA HEDİYE ETTİ

Acar, büyük bir vefa örneği olarak "Maviş" adını verdiği otomobilini 5 yaşındaki torunu Ayaz'a hediye ettiğini belirterek, "Aynı duygularla o da arabaya bakarsa bir 40 yıl daha gider diye düşünüyorum" dedi.

HAYALİ DUYGULANDIRDI

En büyük hayallerinden birinin de kanser tedavisi gören okul arkadaşı Talat ile ilgili olduğunu anlatan Acar, "Talat ile bu arabayla çekilen fotoğraflarımız var. Şu anda kendisi kanser tedavisi görüyor. Duyduğunda ağlamış. Ben de kardeşime söz verdim. Abant'a gidip aynı fotoğrafı çektireceğiz" diye konuştu.