Elazığ’da 4.7’lik deprem akşam saatlerinde kenti salladı. Sarsıntıya düğün salonunda yakalanan vatandaşlardan bazıları panikle yerinden fırlarken, bazıları halayı bırakmadı.

Elazığ’ın Baskil ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde hissedildi. Sarsıntıya düğün salonunda yakalanan vatandaşların yaşadığı panik anları ile güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, saat 20.27’de, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

HALAYA DEVAM ETTİLER

Deprem anına ait görüntülerde, düğün salonunda bulunan bir vatandaşın “deprem oluyor” diye bağırdığı, bazı davetlilerin panikle masalarından kalktığı, bazı vatandaşların ise kısa süreli şaşkınlığa rağmen halaya devam ettiği anlar yer aldı.

Aynı dakikalarda sarsıntının, farklı noktalardaki güvenlik kameralarına da yansıdığı görüldü.

