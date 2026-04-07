60 yıl boyunca Ergün, Ersun, Ergin, Ersün isimleriyle anılan Ersin Akbaş’ın hayatı, nüfustaki yazım hatasının sonraki kurumlarda da devam etmesi sonucu kabusa döndü. Emekli olabilmek için kapı kapı gezen Akbaş’ın umudu 30 yıllık davada mahkemenin verdiği cevap ile yeniden yeşerdi. İşte inanılmaz hikaye…

Antalya'da yaşayan Ersin Akbaş'ın doğumunda nüfusa ismi Ergün olarak yazıldı. Nüfusta başlayan hatalar zinciri sonrasında Akbaş'ın eğitim, askerlik ve çalışma hayatı boyunca isimleri yine yanlış yazıldı.

İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş'ın itirazı sonrası verilen ikinci diplomada bu kez ismi Ergin olarak yazıldı. 1986-1987 yılları arasında kendi adıyla askerlik yapan Akbaş, 1990'daki Körfez Krizi sonrası ilan edilen seferberlik kapsamında ikinci kez askere çağrıldı ve bu kez Ersün ismiyle askerlik yaptı.

5 isim tek hayat! 60 yıllık akılalmaz hikaye, nüfustaki hata hayatını altüst etti

60 YILDA 5 FARKLI İSİM

Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin ismiyle 60 yıl boyunca hayatını sürdüren Akbaş, yaşanan hatalar nedeniyle sosyal güvenlik primi ödemelerinde, iş bulma süreçlerinde ve resmi kayıtlarda büyük sorunlar yaşadı.

İŞ KAZASI DAVASI REDDEDİLDİ

Emekli olabilmek için Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespiti ve iş kazası tespiti davası açan Akbaş’a verilen cevapta Akbaş'ın annesi Şerife Akbaş'ın belirtilen tarihlerde vergi mükellefiyetine dair kaydına rastlanmadığı bildirildi. Bilirkişi raporu doğrultusunda mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

5 isim tek hayat! 60 yıllık akılalmaz hikaye, nüfustaki hata hayatını altüst etti

VERGİ KAYITLARI BULUNDU

Akbaş'ın kendi imkanları ile yaptığı araştırma ve müracaatlar sonrası Zonguldak Çaycuma Vergi Dairesi'nden aldığı belge ile 01.05.1992 tarihinde işe başlama ve 31.12.1997 tarihinde işi terk bilgilerinin yanı sıra, Akbaş'ın annesinin yanında çalıştığı dönemde vergi mükellefi olduğuna dair kayıtlar bulundu.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPTI

Akbaş, isim tespiti ve emeklilik umuduyla istinaf mahkemesine itirazda bulundu. Akbaş'ın itirazını yeni belgeler ışığında haklı bulan istinaf mahkemesi, isim tespiti ve iş kazası davalarını yeniden yargılanma yapılması için ilk derece mahkemesine gönderdi.

5 isim tek hayat! 60 yıllık akılalmaz hikaye, nüfustaki hata hayatını altüst etti

30 YILLIK DAVADA UMUTLANDIRAN GELİŞME

Mahkeme, Ersin Akbaş'ın 2005 yılında geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespitine karar verdi.

21 yıllık iş kazası ve 30 yıllık isim tespit davasında alınan kararla umutları yeniden yeşeren Ersin Akbaş, şunları söyledi:

İş kazası geçirmiştik, 21 yıl sonra bunu kazandık. İş kazasının tespiti ve isim tespit davasını mahkeme kabul etti. 30 yıl önce isim tespit davası açmıştık, onu kazanmıştık. Şimdi yeniden bir dava daha açtık. Bu 5 ismin birleştirilmesi için bir tespit davası daha açtık. Davayı kaybetmiştik, Yargıtay bu kararı bozdu. 5 ismin düzeltilmesi için Yargıtay karar verdi. 2006 yılında Çaycuma'da sadece Ersun Akbaş'ı Ersin Akbaş yaptılar. Şimdi ise kendimizi bulmak için tespit davası açtık.

“15 YIL ÖNCE EMEKLİ OLACAKTIM”

Akbaş, çalmadığı kapı kalmadığını belirterek “15 yıl önce normalde emekli olacaktım. Her yere başvurdum, gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Her çaldığım kapı yüzüme kapandı. Şimdi inşallah kendimi bulacağım. Bu sefer ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çaycuma'dan bana gönderilen belgeleri mahkeme istedi. Ben dünyanın en şanssız insanı olarak bilinirim. 5 isim tek adamım, ama ismimi birleştirip bir adam olamadım daha. Bir ara Ersin olduk, onu da kaybettim” dedi.

