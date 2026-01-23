Ankara’da huzurevinde kalan 76 yaşındaki Hasan Basri Oktay’ın pul koleksiyonu duyanları hayrete düşürdü. 60 ülkenin pulunun bulunduğu koleksiyonda ABD Başkanı John F. Kennedy, Kraliçe Elizabeth, Zeki Müren, Kral Edward’a kadar pek çok isim var. Oktay, “Benim hayatım pullarım, çocuklarım ve torunlarım" sözleri ile tutkusunu anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 75. Yıl Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayatını sürdüren Hasan Basri Oktay, pul biriktirme tutkusunu uzun yıllardır devam ettiriyor. Lisede başladığı pul merakını 56 yıldır devam ettiren Oktay, 15 günde bir farklı temalardaki koleksiyonunu huzurevi sakinleriyle paylaşıyor.

56 yıllık eşi benzeri olmayan koleksiyon! 1935 yılından beri topluyor

ZEKİ MÜREN, KRALİÇE ELİZABETH…

1,5 yıl önce huzurevine geldiğini söyleyen Oktay’ın koleksiyonunda eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı John F. Kennedy’den Kraliçe Elizabeth’e, Zeki Müren’den Kral Edward’a kadar pek çok isim yer alıyor.

“BENİM HAYATIM PUL KOLEKSİYONU”

1935 yılından bugüne kadar Türkiye’nin neredeyse tam seri pullarına ve 60 ülkenin koleksiyonuna sahip olduğunu anlatan Oktay, şunları söyledi:

Benim hayatım, 1970 yılından beri yaptığım pul koleksiyonu, çocuklarım ve torunlarım. Burada yaşamayı sürdürüyorum, pullar bana çok iyi geliyor. Benim bütün derdim pullarla.

“1935 YILINDAN GÜNÜMÜZE KADAR”

Koleksiyonuna ilk olarak Türkiye ile başladığını söyleyen Oktay, “İngiltere, Amerika derken gittikçe çoğalttım. Şu anda 60 ülke var. Bunu yaparken Efemera çıktı, onları almaya başladım. Antika pazarlarına giderim, nerede eski bir şey varsa ilgileniyorum. Şu anda Türkiye'nin 1935 yılından günümüze kadar neredeyse bütün seriler tam" dedi.

EKSİKLERİ DEĞİŞ TOKUŞLA TAMAMLIYOR

Oktay, arkadaşlarıyla değiş tokuş yaparak eksik pullarını tamamladığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: Huzurevinde Balkan ülkelerinin toplantısı vardı. Teklif ettim, sağ olsun sosyal çalışmacılar da destekledi. Bir tane boş pano vardı, girişe onu koydurmama izin verdiler.

