Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kumar oynatıldığı öne  sürülen iş yerine düzenlenen operasyonda 7'si çalışan 83 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri,  İvedik'teki ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. İş  yerini takibe alan ekipler, elinde kutu olan kişinin kaçmaya çalıştığını fark  etti.

 Gözaltına alınan şüphelinin taşıdığı kutuda tombala makinesi  bulunduğunu belirleyen ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda çalışanlar  H.Ç, A.Ç, Y.P, F.Y, E.A, B.D. ve E.Y. ile kumar oynadıkları tespit edilen 76  kişiyi gözaltına aldı.Operasyonda tombala düzeneği ile kumar oynamakta kullanılan malzemeler  ele geçirildi.Çalışanların ifadeleri doğrultusunda iş yerini işleten kişilerin S.Ç.  ile H.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma  başlattı.