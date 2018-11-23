Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hilal Seyhan, 5 yıl önce Irak sınırında bulunan Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Günyazı köyündeki ortaokula atandı. Seyhan, köye trafik kazası sonucu omurilik felci oluşması sebebiyle uzun süredir tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren annesi Cennet Karaca ile geldi. Köyde beş yıldır öğrencileri geleceğe hazırlayan Seyhan, bakımını yaptığı annesini de her fırsatta dışarıya çıkartıp parklarda gezdiriyor. Hilal öğretmen, annesine olan ilgisiyle köy sakinlerinin takdirini topluyor. Olgunlar Zehra Özel Ortaokulunda görev yapan Hilal Seyhan “Ben buradakilerin kalbine dokunduğumda onlar resmen bütün evlerini, kucaklarını açtılar bana. Bana gösterdikleri sevginin, saygının bin katını anneme gösterdiler. O yüzden ben de annem de burada kaldığımız için hep memnun olduk” dedi. Hilal Seyhan “Annemle beraber çoğu şeyi aştık. Ben 14 yaşımdan beri anneme bakıyorum” dedi. Anne Karaca ise “Merhametli ve vicdanlı bir çocuk yetiştirmişim. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bana gösterdiği vicdanı ve merhameti öğrencilerine de gösteriyor. İnşallah öğrencileri de kendisi gibi vicdanlı, merhametli, vatanına, milletine, ailelerine hayırlı evlat olurlar” şeklinde konuştu.