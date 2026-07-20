Bölgesel ve sektörel asgari ücret için mesai! Farklı ülkelerdeki uygulamalar inceleniyor
Hükûmet, iş gücü piyasasının ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulunduran yeni bir asgari ücret modeli üzerinde çalışıyor.
- İş gücü maliyetlerinin yüksek olduğu sektörler ve bölgelerdeki yaşama maliyetlerinin farklılıkları için alternatifler değerlendiriliyor.
- Hükümet, çalışmalarında sosyal tarafların görüşünü almayı, çalışanların hak kaybına uğramamasını ve işverenler için sürdürülebilir üretim dengesini gözetmeyi hedefliyor.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirmeleriyle nihai kararın verilmesi bekleniyor.
- ABD, Kanada, Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde bölgesel farklılıklara göre asgari ücret uygulamaları bulunuyor.
- Almanya, İtalya, Avusturya ve Belçika gibi ülkelerde ise sektörel bazda asgari ücret uygulamaları mevcut.
Edinilen bilgiye göre farklı sektörlerin yapıları ve iller arasındaki ekonomik farklılıklar dikkate alınarak belirlenecek asgari ücret modeli üzerinde çalışılıyor. Özellikle iş gücü maliyetlerinin yüksek olduğu sektörler ile bölgelerdeki yaşama maliyetlerinin farklılık gösterdiği bölgeler için farklı alternatifler gündeme geliyor. Hükûmet tarafı ise çalışmalarını yaparken, herhangi bir düzenleme halinde sosyal tarafların görüşünün alınacağı, çalışanların hak kaybına uğramayacağı, işverenler için ise sürdürülebilir üretim dengesinin gözetileceği bir çalışma yöntemi izliyor.
Çalışmaların devamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda nihai kararın verilmesi bekleniyor.
BÖLGESEL ÜCRET UYGULAYAN ÜLKELER
Dünyanın birçok ülkesinde yürütülüyor. ABD’de Federal Asgari Ücret bulunmasına rağmen eyaletler ve hatta bazı şehirler daha yüksek asgari ücret belirleyebiliyor. Ayrıca bazı sektörlerde farklı ücret kuralları uygulanabiliyor. Kanada’da Ontario, British Columbia ve Alberta gibi eyaletlerde farklı asgari ücret bulunuyor. Japonya’da asgari ücret, 47 idari birimin her biri için ayrı belirleniyor. Tokyo en yüksek, kırsal bölgeler ise daha düşük asgari ücret alıyor. Çin ve Hindistan’da ise eyalet ve şehirlerin ekonomik şartlarına göre ücret belirleniyor.
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SEKTÖREL ASGARİ ÜCRET UYGULAYANLAR
Almanya’da aynı Türkiye’deki gibi ülke genelinde yasal asgari ücret bulunuyor. Toplu sözleşmeye göre ise farklı sektörlerde asgari ücret uygulanabiliyor. İtalya’da yasal bir asgari ücret bulunmuyor. Ücretler büyük ölçüde sektör bazlı toplu iş sözleşmeleriyle belirleniyor. Avusturya’da da İtalya’ya benzer şekilde ücretler çoğunlukla sektörlere göre toplu sözleşmelerle düzenleniyor. Belçika ise ulusal taban ücretin yanı sıra birçok sektörde daha yüksek ücret seviyeleri toplu sözleşmelerle tespit ediliyor.