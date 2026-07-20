Hükûmet, iş gücü piyasasının ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulunduran yeni bir asgari ücret modeli üzerinde çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre farklı sektörlerin yapıları ve iller arasındaki ekonomik farklılıklar dikkate alınarak belirlenecek asgari ücret modeli üzerinde çalışılıyor. Özellikle iş gücü maliyetlerinin yüksek olduğu sektörler ile bölgelerdeki yaşama maliyetlerinin farklılık gösterdiği bölgeler için farklı alternatifler gündeme geliyor. Hükûmet tarafı ise çalışmalarını yaparken, herhangi bir düzenleme halinde sosyal tarafların görüşünün alınacağı, çalışanların hak kaybına uğramayacağı, işverenler için ise sürdürülebilir üretim dengesinin gözetileceği bir çalışma yöntemi izliyor.

Çalışmaların devamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Bölgesel ve sektörel asgari ücret için mesai! Farklı ülkelerdeki uygulamalar inceleniyor

BÖLGESEL ÜCRET UYGULAYAN ÜLKELER

Dünyanın birçok ülkesinde yürütülüyor. ABD’de Federal Asgari Ücret bulunmasına rağmen eyaletler ve hatta bazı şehirler daha yüksek asgari ücret belirleyebiliyor. Ayrıca bazı sektörlerde farklı ücret kuralları uygulanabiliyor. Kanada’da Ontario, British Columbia ve Alberta gibi eyaletlerde farklı asgari ücret bulunuyor. Japonya’da asgari ücret, 47 idari birimin her biri için ayrı belirleniyor. Tokyo en yüksek, kırsal bölgeler ise daha düşük asgari ücret alıyor. Çin ve Hindistan’da ise eyalet ve şehirlerin ekonomik şartlarına göre ücret belirleniyor.

Bölgesel ve sektörel asgari ücret için mesai! Farklı ülkelerdeki uygulamalar inceleniyor

SEKTÖREL ASGARİ ÜCRET UYGULAYANLAR

Almanya’da aynı Türkiye’deki gibi ülke genelinde yasal asgari ücret bulunuyor. Toplu sözleşmeye göre ise farklı sektörlerde asgari ücret uygulanabiliyor. İtalya’da yasal bir asgari ücret bulunmuyor. Ücretler büyük ölçüde sektör bazlı toplu iş sözleşmeleriyle belirleniyor. Avusturya’da da İtalya’ya benzer şekilde ücretler çoğunlukla sektörlere göre toplu sözleşmelerle düzenleniyor. Belçika ise ulusal taban ücretin yanı sıra birçok sektörde daha yüksek ücret seviyeleri toplu sözleşmelerle tespit ediliyor.

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