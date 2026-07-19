Aşırı yağışlar soğanın dengesini bozdu, kilosu 5 TL’den verilen soğanların fiyatı 50 TL’ye çıktı. Soğanın fiyatının 1 yılda 10 katına çıktığını belirten pazarcı esnafı “Nedeni ekim ve verim azlığı, böylesi tarihte görülmemiştir. Soğan altın oldu” yorumunu yaptı. Soğanın fiyatı rekora koşuyor.

Sağanak yağışın bolluğu ile geçen kış döneminin ardından Türk mutfağının vazgeçilmezi soğanın fiyatı uçuşa geçti. Yazlık soğan türleri tarlada kilosu türüne göre 25 TL ile 42 TL arasında pazarlanıp semt pazarında ve marketlerde kilosu 50 TL'yi geçen fiyatlarla satıldı.

BİR YILDA 10 KATINA ÇIKTI

Soğan üretiminin en çok yapıldığı ikinci şehir olan Amasya'da esnaf ‘soğan altın oldu' değerlendirmesinde bulunurken, soğanın fiyatı bir yılda 10 katına çıktı.

Pazarın ‘altını’ oldu, fiyatı 1 yılda 10 katına çıktı! Geçen yıl kilosu 5 TL’ydi şimdi 50 TL

“SOĞAN ALTIN OLDU”

Semt pazarında soğan satışı yapan Salih Yılmaz, şöyle konuştu:

Soğanın fiyatı bir yılda 10 katına çıktı. Tarihte görülmemiştir. Nedeni ise ekim ve verim azlığı. Erkenci soğanda depolama olmaz. Günlük sökülüp pazarlanır. Geçen sene bu dönemde kilosunu 5 TL'den verdiğimiz soğanlar şimdi 50 TL'den satıyoruz. Soğan altın oldu.

Pazarın ‘altını’ oldu, fiyatı 1 yılda 10 katına çıktı! Geçen yıl kilosu 5 TL’ydi şimdi 50 TL

“60 BİN YERİNE 35 BİN TONLUK HASAT”

Bu yıl ilkbahar dönemindeki aşırı yağışların soğanda verim düşüklüğüne yol açtığını anlatan soğan üreticisi Celalettin Çelik ise “Bu yıl aşırı yağış soğanın dengesini bozdu. 8 bin dönüm erkenci soğan ekilen arazilerde normalde 60 bin tona yakın ürün alınacağına 35 bin ton ancak hasat edilebildi" dedi.

Pazarın ‘altını’ oldu, fiyatı 1 yılda 10 katına çıktı! Geçen yıl kilosu 5 TL’ydi şimdi 50 TL

“İNSANLARIMIZ FIRSATÇILIK YAPIYOR”

Çelik, düşük verimin fiyatların artmasına neden olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Fiyatların bu kadar yükselmesine de karşıyız. Hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumak istiyorsak soğanın 20 TL ile 30 TL arasından fazla olmaması lazım. Biz tarımın devamlılığından yanayız. Fiyatın yükselmesinden mutlu değilim. Çünkü benim ülkeme Mısır'dan ağaç gibi soğanların getirilmemesi lazım. Ay sonunda Türkiye'de soğan bollaşacak. Ama bu süreçte insanlarımız fırsatçılık yapıyor. Biz hiçbir zaman fırsatçılıktan yana değiliz. Vicdani rahatsızlığımız var.

Pazarın ‘altını’ oldu, fiyatı 1 yılda 10 katına çıktı! Geçen yıl kilosu 5 TL’ydi şimdi 50 TL

Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise Eylül ve Ekim ayından itibaren kışlık soğanların hasadına başlanmasıyla fiyatların gerileyeceğini düşündüğünü belirtti.

Pazarın ‘altını’ oldu, fiyatı 1 yılda 10 katına çıktı! Geçen yıl kilosu 5 TL’ydi şimdi 50 TL

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