Pazarın ‘altını’ oldu, fiyatı 1 yılda 10 katına çıktı! Geçen yıl kilosu 5 TL’ydi şimdi 50 TL
Aşırı yağışlar soğanın dengesini bozdu, kilosu 5 TL’den verilen soğanların fiyatı 50 TL’ye çıktı. Soğanın fiyatının 1 yılda 10 katına çıktığını belirten pazarcı esnafı “Nedeni ekim ve verim azlığı, böylesi tarihte görülmemiştir. Soğan altın oldu” yorumunu yaptı. Soğanın fiyatı rekora koşuyor.
- Yazlık soğan türleri tarlada kilosu 25 TL ile 42 TL arasında, pazar ve marketlerde ise 50 TL'yi aşan fiyatlarla satılıyor.
- Amasya'da esnaf, soğanın altınla eşdeğer hale geldiğini belirtiyor.
- Geçen sene 5 TL'den satılan soğanların bu sene 50 TL'ye çıkmasıyla ilgili olarak, ekim ve verim azlığı ile erkenci soğanda depolamanın olmaması neden gösteriliyor.
- Üretici Celalettin Çelik, aşırı yağışların 8 bin dönüm erkenci soğan ekilen arazilerde normalde 60 bin ton alınacak ürünü 35 bin tona düşürdüğünü ifade ediyor.
- Üreticiler, soğanın 20-30 TL arasında olması gerektiğini belirterek, fiyat artışlarından ve Mısır'dan soğan getirilmesinden şikayetçi oluyor; ayrıca ay sonunda soğan bolluğu beklendiğini ve bu süreçte fırsatçılık yapıldığını vurguluyorlar.
- Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven, Eylül ve Ekim aylarında kışlık soğan hasadıyla fiyatların düşeceğini öngörüyor.
Sağanak yağışın bolluğu ile geçen kış döneminin ardından Türk mutfağının vazgeçilmezi soğanın fiyatı uçuşa geçti. Yazlık soğan türleri tarlada kilosu türüne göre 25 TL ile 42 TL arasında pazarlanıp semt pazarında ve marketlerde kilosu 50 TL'yi geçen fiyatlarla satıldı.
BİR YILDA 10 KATINA ÇIKTI
Soğan üretiminin en çok yapıldığı ikinci şehir olan Amasya'da esnaf ‘soğan altın oldu' değerlendirmesinde bulunurken, soğanın fiyatı bir yılda 10 katına çıktı.
“SOĞAN ALTIN OLDU”
Semt pazarında soğan satışı yapan Salih Yılmaz, şöyle konuştu:
Soğanın fiyatı bir yılda 10 katına çıktı. Tarihte görülmemiştir. Nedeni ise ekim ve verim azlığı. Erkenci soğanda depolama olmaz. Günlük sökülüp pazarlanır. Geçen sene bu dönemde kilosunu 5 TL'den verdiğimiz soğanlar şimdi 50 TL'den satıyoruz. Soğan altın oldu.
“60 BİN YERİNE 35 BİN TONLUK HASAT”
Bu yıl ilkbahar dönemindeki aşırı yağışların soğanda verim düşüklüğüne yol açtığını anlatan soğan üreticisi Celalettin Çelik ise “Bu yıl aşırı yağış soğanın dengesini bozdu. 8 bin dönüm erkenci soğan ekilen arazilerde normalde 60 bin tona yakın ürün alınacağına 35 bin ton ancak hasat edilebildi" dedi.
“İNSANLARIMIZ FIRSATÇILIK YAPIYOR”
Çelik, düşük verimin fiyatların artmasına neden olduğunu belirterek şöyle konuştu:
Fiyatların bu kadar yükselmesine de karşıyız. Hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumak istiyorsak soğanın 20 TL ile 30 TL arasından fazla olmaması lazım. Biz tarımın devamlılığından yanayız. Fiyatın yükselmesinden mutlu değilim. Çünkü benim ülkeme Mısır'dan ağaç gibi soğanların getirilmemesi lazım. Ay sonunda Türkiye'de soğan bollaşacak. Ama bu süreçte insanlarımız fırsatçılık yapıyor. Biz hiçbir zaman fırsatçılıktan yana değiliz. Vicdani rahatsızlığımız var.
Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise Eylül ve Ekim ayından itibaren kışlık soğanların hasadına başlanmasıyla fiyatların gerileyeceğini düşündüğünü belirtti.