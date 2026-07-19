unanistan devlet televizyonu ERT'deki canlı yayına bağlanan siyaset bilimci Profesör Thanasis Diamantopoulos, Milli Mücadele döneminde Yunan ordusunun Anadolu'da Türk nüfusa yönelik sistematik katliam ve cinsel saldırı suçları işlediğini itiraf etti.

Milli Mücadele döneminde Yunan ordusunun Anadolu'da gerçekleştirdiği katliam ve cinsel saldırı suçlarına ilişkin Yunanistan devlet televizyonu ERT'deki canlı yayında "Anadolu'da soykırım yaptık" itirafı geldi.

Canlı yayına bağlanan Yunan siyaset bilimci Profesör Thanasis Diamantopoulos, işgal kuvvetlerinin Türk nüfusa yönelik işlediği insanlık suçlarını sıralayarak Atina yönetiminin tarihi gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Yunan profesörden canlı yayında şoke eden itiraf: Anadoluda soykırım yaptık

LOZAN ANTLAŞMASI'NDAKİ SUÇ MADDESİ HATIRLATILDI

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de iştirak ettiği Fransa Milli Günü kutlamaları esnasında ERT televizyonuna bağlanan Thanasis Diamantopoulos, Avrupa ülkelerinin geçmişteki insan hakları ihlalleriyle yüzleşmeye başladığını aktardı. Fransa'nın bağımsızlık yanlısı Cezayirlilere yönelik Seine Nehri katliamını resmen tanımasını örnek gösteren Diamantopoulos, olgunlaşan toplumların kendi suçlarını görebilmesi gerektiğini ifade etti.

Siyaset bilimci Diamantopoulos, canlı yayında Atina hükümetine hitaben şu soruyu yöneltti:

"Lozan Antlaşması’nın 59’uncu maddesinde zaten yer verilen gerçekler doğrultusunda Yunanistan devleti, Yunan ordusunun Anadolu’da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?"

Yunan profesörden canlı yayında şoke eden itiraf: Anadoluda soykırım yaptık

"KATLİAM VE CİNSEL SALDIRI SUÇLARI İŞLENDİ"

Milli Mücadele yıllarında işgal güçlerinin Türk halkına yönelik akılalmaz yöntemlerle işkenceler yaptığını ve sistematik cinsel saldırılarda bulunduğunu hatırlatan Profesör Diamantopoulos, Yunan devletinin işlenen suçları ne zaman kabul edeceğini sorguladı. Lozan Antlaşması'nda Yunanistan'ın savaş hukukuna aykırı eylemlerinden ötürü sorumluluğunun tescil edildiğini anımsatan akademisyen, resmi düzeyde bir tanıma sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

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