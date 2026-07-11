Türkiye'nin F-35 ortak üretim programına geri dönme ihtimalini büyük bir endişeyle karşılayan eski Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, "Ulusal güvenliğimiz tehlikede" diyerek Başbakan Kyriakos Miçotakis’i sert sözlerle yerden yere vurdu.

Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından Yunanistan'da F-35 korkusu büyümeye devam ediyor.

The Economist konferansında konuşan Yunan Sol İttifakı (EL.A.S.) Lideri ve eski Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Başbakan Kyriakos Miçotakis’i yerden yere vurdu.

Yunanistanın eski Başbakanı Çipras’tan Miçotakis’e Türkiye uyarısı Bizi zor duruma soktun

Trump'ın Türkiye’nin F-35 programına geri dönme ihtimaline yönelik Çipras, Miçotakis hükümetinin çok boyutlu dış politika doktrinini terk ederek ülkeyi büyük bir güvenlik riskine attığını açıkladı.

Miçotakis hükümetini hedef alan eski Başbakan şöyle sitem etti:

"Türkiye’deki F-35’ler konusu, yaptığım bu eleştiriyi haklı çıkardığını gösteriyor. Yeni bir güç dengesi görüyoruz. ABD’nin ilgisini Pasifik’e yönelttiğini ve Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı işgalin yükünü Avrupa’ya aktardığını görüyoruz. Avrupa bir diplomatik strateji çizmiyor, durumun gerektirdiği şekilde hareket edemeyen bir Avrupa ve liderler görüyoruz. Son gelişmeler endişe yaratıyor. Miçotakis hükümetinin, çok boyutlu dış politika doktrinini bir kenara bırakıp 'açık çek' doktrinine yönelmesinden kaynaklanan stratejisiyle şiddetle aynı fikirde olmadığımı belirtiyorum. Ulusal güvenliğimiz tehlike altında. Aramızdaki farkımız şudur: ben her zaman kişisel çıkarlar için değil, ulusal çıkarlarımız için müzakere ettim."

Yunanistanın eski Başbakanı Çipras’tan Miçotakis’e Türkiye uyarısı Bizi zor duruma soktun

YUNANİSTAN'DA YENİ FORMÜL

Ankara'daki NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakınlaşma, Yunan basınını da ayağa kaldırmış durumda. Estia Gazetesi, manşetten duyurduğu analizinde Trump’ın Erdoğan’a olan hayranlığını gizlemediğini yazdı. Gazete, Trump'ın "ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılmasının zamanı geldi. Türkiye diğer ülkelerden çok daha sadıktı" sözleriyle adeta Türkiye'ye teslim olduğunu yazdı.

Yunanistan'ın F-35 tedarikinde "hava avantajı bizde olacak" diyen uzmanların kamuoyunu hipnotize etmeye çalıştığını yazan Estia, Miçotakis yönetimini uyardı:

"Türkiye sadece uçak satın almayacak, ortak üretim konsorsiyumuna da geri dönüyor. Yunanistan ise üretim dışı kaldığı gibi uçakların fabrika bakım yeteneğine bile sahip değil; Yunan F-35’leri kontrol ve onarım için Çekya’ya gönderilmek zorunda kalacak. Türk Hava Kuvvetleri 100 uçaklık dev bir filoya ulaşırken, Atina en iyi ihtimalle 40 uçakta kalacak." denildi.

DENDİAS'TAN TÜRKİYE'YE "SALDIRMAZLIK" FORMÜLÜ

Diğer yandan ABD'nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satma ısrarı karşısında paniğe kapılan Atina, bu büyük diplomatik çıkmazı aşmak üzere çaresizce yeni formül arayışlarına girdi. Yunan Estia gazetesinin manşetten duyurduğu skandal kulise göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias F-35 krizini yönetebilmek adına Türkiye ile bir saldırmazlık anlaşması imzalanması formülü üzerinde duruyor

Estia gazetesi, Dendias'ın The Economist tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında F-35’lerle ilgili çığır açıcı bir öneri sunduğunu yazarak şu itirafta bulundu:

"Dendias, esasen 5’inci nesil savaş uçağını edinecek ülkeler arasında bir saldırmazlık anlaşması yapılmasını önerdi."

Yunan medyası, söz konusu hamlenin Türkiye’nin F-35 alımına ilişkin tartışmalarda Atina'nın elini rahatlatabilecek son seçenek olarak değerlendirildiğini öne sürüyor.

Aynı zamanda ABD’deki en güçlü Yunan lobilerinden HALC’ın başkanı Endy Zemenides de Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada Trump yönetimine çaresizce seslendi. Zemenides, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmesini engellemek için "Kıbrıs’tan tamamen çekilme, Yunanistan’a yönelik 'casus belli'yi kaldırma ve Mavi Vatan doktrinine son verme" şartlarının Ankara'ya dayatılmasını istedi.

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