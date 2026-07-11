Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine "tiyatro" diyen CHP'li meclis üyeleri Nazife Aktaş ve Gencay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine "tiyatro" dediği öne sürülen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen CHP'lilere soruşturma

ŞEHİT AİLELERİNDEN SERT TEPKİ

CHP'li isimlerin skandal sözleri sonrası dün 15 Temmuz şehidinin ailelerinden 100 kişi Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası önünde toplanmıştı.

15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen CHP'lilere soruşturma

Bina önünde yapılan basın açıklamasının ardından aileler, CHP'li Meclis üyelerine bu durumu sormak için Belediye Meclisi'ne inmişti. Mecliste karşılaşan şehit aileleri ile CHP'li Meclis üyeleri arasında arbede çıkmıştı.

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