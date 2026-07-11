15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen CHP'lilere soruşturma
Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine "tiyatro" diyen CHP'li meclis üyeleri Nazife Aktaş ve Gencay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı.
- Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine "tiyatro" dediği öne sürülen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.
- CHP'li isimlerin sözleri üzerine 15 Temmuz şehitlerinin ailelerinden 100 kişi Bahçelievler Belediyesi önünde toplandı.
- Basın açıklamasının ardından şehit aileleri ile CHP'li meclis üyeleri arasında Belediye Meclisi'nde bir arbede yaşandı.
Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine "tiyatro" dediği öne sürülen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
ŞEHİT AİLELERİNDEN SERT TEPKİ
CHP'li isimlerin skandal sözleri sonrası dün 15 Temmuz şehidinin ailelerinden 100 kişi Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası önünde toplanmıştı.
Bina önünde yapılan basın açıklamasının ardından aileler, CHP'li Meclis üyelerine bu durumu sormak için Belediye Meclisi'ne inmişti. Mecliste karşılaşan şehit aileleri ile CHP'li Meclis üyeleri arasında arbede çıkmıştı.