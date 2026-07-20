KKTC’liler; Türk ordusunun 52 yıl önce gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı ve Türkiye’nin garantörlüğünde barış ve huzur dolu bir hayat sürüyor. KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale hakkından vazgeçmeyiz” dedi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde törenlerle kutlanıyor. Savaşın izleri bütün canlılığı ile dururken, KKTC’liler Türkiye’nin garantörlüğü sayesinde huzur ve barış dolu bir ömür sürdüklerini dile getiriyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Mutlu Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bu devlet geçici değil kalıcıdır; pazarlık konusu değil, halkımızın onurunun ve varoluşunun teminatıdır. Ada’da kalıcı çözüm ancak iki devlet, iki ayrı halk ve iki ayrı demokrasinin kabulü ile mümkündür” ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise, Kıbrıs meselesinin 1963’ten itibaren başlayan Rum saldırganlığı ve iki ortağın siyasi eşitliğinin yok sayılmasından kaynaklandığını, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale hakkından vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Kıbrıs Türkü 52 yıldır huzur içinde yaşıyor! Barış Harekatı'nın yıldönümü törenlerle kutlanıyor

“KİMSE BİZİ KANDIRAMAZ”

Kıbrıs konusunda 60 yıldır süren müzakerelerin başarısız olduğuna dikkati çeken Ertuğruloğlu, KKTC dış politikasının iki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü politikasından vazgeçmeyeceğini söyledi. Ertuğruloğlu, “Bizim devletimiz var, ana vatanımız var, askerimiz var. Kimse bizi kandırma umuduyla buraya gelmesin” dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:

Kıbrıs Türkü 52 yıldır huzur içinde yaşıyor! Barış Harekatı'nın yıldönümü törenlerle kutlanıyor

“TÜRK ASKERİ OLMASAYDI…”

“Harekât olmasaydı, gerçekten bu Ada’daki Türk varlığı ortadan kaldırılmak üzereydi. Ana vatanımızın etkin ve fiilî garantörlüğü ile güçlü desteği sayesinde, millî ve manevi değerlerimizi korumaya, devletimizi daha da güçlendirmeye ve bu kutsal mirası, gelecek nesillere en sağlam şekilde taşımaya devam edeceğiz.”

Kıbrıs Türkü 52 yıldır huzur içinde yaşıyor! Barış Harekatı'nın yıldönümü törenlerle kutlanıyor

HAREKÂT, TARİHÎ ADIMDIR

“20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türkleri için atılmış tarihî bir adımdır çünkü Barış Harekâtı ile birlikte halkımız yıllarca özlemini duyduğu güven ortamına kavuştu. İşte o güven ortamı da kendi devletimizi kurmamızın önünü açtı. Bugün KKTC çatısı altında özgürce yaşıyorsak bunun temelinde 20 Temmuz’un ortaya koyduğu huzur ve güven vardır.”



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