Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kafeterya işleten Ümit Kavak (32), bir süre önce durumlarından etkilendiği Suriyeli ve göçer ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmeye çalıştı. Çocukların aldığı hediyeler karşısında yaşadığı mutluluğu gören Kavak, daha çok kişiye ulaşabilmek için sosyal medya üzerinden “Oyuncak Kardeşliği” projesini başlattı. Kavak, hayırseverlerin kargoyla kendisine gönderdiği oyuncak ve hediyeleri, kendi imkânlarıyla Şanlıurfa ve çevresindeki illerin kırsal bölgelerine ulaştırmayı başardı. Bu güzel adam, bugüne kadar yaklaşık 35 bin çocuğun yüzünü güldürdü. Gece gündüz çalışan Kavak “Bazı çocuklar için sıradan olan şeyler, bazılarını çok mutlu edebiliyor” dedi.
Oyuncak kardeşliği
25.11.2018 - 02:39 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfalı Ümit Kavak, hayırseverlerden topladığı oyuncaklar ile yaklaşık 35 bin yoksul çocuğun yüzünü güldürdü.
Etiketler : Ümit Kavak,
590240 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590240.aspx
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