Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kafeterya işleten Ümit Kavak (32), bir süre önce durumlarından etkilendiği Suriyeli ve göçer ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmeye çalıştı. Çocukların aldığı hediyeler karşısında yaşadığı mutluluğu gören Kavak, daha çok kişiye ulaşabilmek için sosyal medya üzerinden “Oyuncak Kardeşliği” projesini başlattı. Kavak, hayırseverlerin kargoyla kendisine gönderdiği oyuncak ve hediyeleri, kendi imkânlarıyla Şanlıurfa ve çevresindeki illerin kırsal bölgelerine ulaştırmayı başardı. Bu güzel adam, bugüne kadar yaklaşık 35 bin çocuğun yüzünü güldürdü. Gece gündüz çalışan Kavak “Bazı çocuklar için sıradan olan şeyler, bazılarını çok mutlu edebiliyor” dedi.