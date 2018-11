Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Hep derler ya hani; mutluluk küçük şeylerde gizli... Bir gülümseme, yaptığımız bir iyilik, vücudun sağlıklı olması, sevdiklerimizin yanımızda olması... Herkesin mutluluk sebebi ve seviyesi değişir ama uzmanlar birkaç hareketle bile beynin sağladığı mutluluk seviyesinin arttığını söylüyor. Bilimsel araştırmalar da mutluluk ile hareket arasındaki ilişkinin önemini her geçen gün daha da doğruluyor. Araştırmacılar, mutsuz ve stres yüklü insanların birkaç basit hareketle bile bakış açılarını değiştirebileceğini önü sürüyor. Çünkü günümüz insanının yoğun iş takvimi, olağanüstü bir tempoya ayak uydurmaya çalışmakla geçiyor. Bu insan kadınsa, çocuğunun sorumluluğu, çalıştığı için ona yeterince ilgi gösteremiyor olmanın ezikliği, mükemmel olma isteği, trafik, evin koordinasyonu derken, her şeye yetişmek isterken yaşanan paniği artırıyor ve tükenme noktasına gelebiliyor. Bu durumda durun, sakinleşin ve ne yaptığınıza bakın. Daha sonra birazcık mola verip kendi hayatınızı gözden geçirin. İşe kendinize biraz daha vakit ayırarak başlayabilirsiniz. Herbalife Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton “Mutluluk seviyenizi artırmak istiyorsanız hareket edin, hiç olmazsa 2 dakikalık tempolu yürüyüşler yapın, kendinize önem verin” diyor. İşte bu öneriler:



Nefes alın

İşe nefes alma şeklinizi değiştirerek başlayın. Bilinçli nefes alma tekniği burnunuzdan nefes alıp karnınızın genişlemesini hissettikten sonra nefes vermektir. Bunu gün içinde 5-10 kez tekrarlamak, zihninize daha çok oksijen giderek gülümsemenizi artıracak.



Esneyin

Kahve molası yerine esneme molası vermeye ne dersiniz? İş yerinizde otururken ve telefonla konuşurken basit boyun hareketleri ve kol esnetme egzersizleri yapabilirsiniz. Gün içerisinde basit hareketler zihninizi tazeler ve kas gerginliğini azaltır.



Düzenli olun

Ruh hâlinizin iyileşmesi için stresinizi azaltmalısınız. Eşyaları kaybetmek, her yerde dağınıklık, bir şeyinizi kaybetmek, nerede olduğunu bilememek strese yol açar. Evde, işte, arabada düzenli olmak, aldığınız şeyi hemen yerine koymak düzenli olmanızı sağlayacak. Bu da dağınıklığı toplamak kadar çok vaktinizi almaz. Sadece birkaç dakika. Mutlaka daha iyi hissedeceksiniz.



Koordinasyon egzersizi

Üst bedeni ve alt bedeni aynı anda çalıştırmak sizi zinde hâle getirir. Omuz geliştirme egzersizlerini bacak egzersizleriyle birleştirdiğinizde egzersiz rutininizi hızlandırabilir ve beyninizi harekete geçirebilirsiniz.



Daha sık gülümseyin

Gülümsediğinizde vücut endorfin salgılar. Daha da önemlisi sahte bir gülümseme bile aynı etkiyi sağlar. Her gün bilinçli olarak insanlara gülümseyin. Ruh hâlinizin bir anda düzeldiğini ve yüz kaslarınızın çalıştığını hissedeceksiniz. Üstelik insanlar da size gülümseyeceği için onların ruh hâlinin düzelmesine de katkıda bulunup mutlu olursunuz. Masanızda ayna bulundurun ki, size gülümsemeyi hatırlatsın.



Tempolu yürüyüş

İki dakikalık bir yürüyüşün sağlığınıza ya da ruh hâlinize bir etkisinin olmayacağını düşünebilirsiniz. Oysa tempolu bir yürüyüş birkaç dakikalığına bile yapılsa kalp-damar sağlığınıza iyi gelebilir. Sadece birkaç dakikanız varsa, hızlı ve tempolu bir yürüyüşü tercih edin. Farklı bir yöntem deneyerek (ve eğer mümkünse dışarıda yürüyerek), stres seviyenizi azaltabilirsiniz. Gün içinde en az 30 dakika yürümek ideal egzersiziniz olabilir.



Cildinize zaman ayırın

Kaliteli cilt bakım ürünleri, dış görünüşünüzü ve dolayısıyla da ruh hâlinizi olumlu etkiler. Evde peeling yaptığınız yüzünüze kaliteli bir nemlendirici kremle masaj yapmak yalnızca 2 dakikanızı alacaktır. Dış görünüşünüze özen göstermek için ekstra zaman ayırmak öz güveninizi arttırır ve doğru ürünlerle yüz masajı yapmak bunun için en

kolay yöntemlerinden biridir.



Hızlı egzersiz kokteyli

Hepimizin bildiği egzersizleri peş peşe kısa sürelerle yaparak bir kokteyle dönüştürün: Dört basit egzersizin her birini yalnızca 30 saniye yapmanız zindeliğiniz için yeterli olacaktır. Egzersiz süresi her ne olursa olsun, vücudunuz endorfin salgılayarak enerji seviyenizin artmasını sağlayacaktır. Örnek mi? 30 saniye koşmak, 30 saniye zıplama, 30 saniye yarım mekik...

40'INIZDA DAHİ 20 GİBİ GÖRÜNÜN

Araştırma sonucunu gördünüz. Hareket ve kendimize bakmak mutluluğun iki unsuru arasında. İsveçli Foreo da yaş ilerledikçe dahi güzel ve genç görünmenin mümkün olduğunu, örneklerle anlatıyor. 30’lardan sonra farklılaşmaya başlayan cilt, 35’ten sonra daha da hassaslaşmaya başlıyor. İşte bu dönem bakıma daha fazla dikkat edilmesi gereken dönem. Bu dönemde doğru uygulamalarla 40’a yaklaşırken dahi 20’li yaşların esnek ve parlak cildine sahip olmayı mümkün kılıyor.



NEM ÇOK ÖNEMLİ

Altın kural; nemlendirme. Elastikiyet ve cilt sağlığı için kaliteli ve cilde uygun bir nemlendirici. Ayrıca bol su tüketmek de çok önemli. Bakım ürünlerini gece uyku öncesi kullanmak çok önemli. İlk olarak cildinizi nazikçe temizleyin, ardından tonikle canlandırın, gece kreminizi sürün ki çizgi ve kırışıklıkların oluşma hızı azalsın.



STRES CİLDİ SOLDURUYOR

Her mevsim güneşten korunun, ruhunuzu besleyin. Çünkü stres cilde yansır, parlaklığını alır. Cildin güzel görünmesi için de temiz havada doğru nefese ihtiyaç var. Ve, ünlü kalp profesörümüz Canan Karatay’ın ve tüm uzmanların dediği gibi; şekerden uzak durun. Çünkü şeker proteinlere yapışarak tepkime oluşturur, bu da cildin esnekliğini sağlayan kolajenin işlevini yapmasını engeller, cildi hızlı yaşlandırır, kırışıklık ve lekeleri artırır.