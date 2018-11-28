Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Sabah erken saatlerde yoğun sisin olduğu kentte soğuk havadan araçların camları buz tuttu. Ağaç ve bitkiler kırağı tuttu. 
Hava sıcaklığın gece eksi 8 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde termometreler eksi 4’ü gösterdi. Sis ve kırağının etkiliği olduğu kentte trafik ekipleri de sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyardı. 