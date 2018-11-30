Olay Sarıbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan otlatma ve arazi ihtilafı sebebiyle çıkan tartışmada tartışmada, H.B. ağabeyi 51 yaşındaki Ramazan Zümrütler'i av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası H.B ve eşi H.B. av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Kız kardeşi abisini otlak yüzünden öldürdü
30.11.2018 - 12:49 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden kız kardeşi ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
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591141 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591141.aspx
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