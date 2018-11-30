Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Sarıbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan otlatma ve arazi ihtilafı sebebiyle çıkan tartışmada tartışmada, H.B. ağabeyi 51 yaşındaki Ramazan Zümrütler'i av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası H.B ve eşi H.B. av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.